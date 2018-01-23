2018年陕西“两会”明后天相继开幕 将举行多项重要选举

陕西省“两会”新闻发布会今天（1月23日）上午召开。

陕西省人大常委会党组成员、机关党组书记、秘书长韩水岐通报了陕西省十三届人大一次会议的筹备情况。

陕西省政协秘书长闫超英通报了陕西省政协十二届一次会议的筹备情况。

西部网讯（记者 秦振 李媛）记者从今天（1月23日）上午召开的陕西省“两会”新闻发布会上了解到，陕西省政协十二届一次会议将于1月24日开幕，陕西省十三届人大一次会议将于1月25日开幕，会期皆为6天半，目前各项准备工作就绪。

省人大常委会党组成员、机关党组书记、秘书长韩水岐通报了陕西省十三届人大一次会议的筹备情况。

韩水岐介绍，会议期间，来自全省10个设区的市和驻陕部队共11个代表团的568名省人大代表，将肩负人民重托，依照宪法和法律赋予的职责，听取和审议陕西省政府工作报告；审查和批准陕西省2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划草案的报告，批准陕西省2018年国民经济和社会发展计划；审查和批准陕西省2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告，批准陕西省2018年省级财政预算；听取和审议陕西省人民代表大会常务委员会工作报告、陕西省高级人民法院工作报告、陕西省人民检察院工作报告；选举陕西省出席第十三届全国人民代表大会代表；选举陕西省十三届人民代表大会常务委员会主任、副主任、秘书长、委员；选举陕西省人民政府省长、副省长；选举陕西省监察委员会主任；选举陕西省高级人民法院院长；选举陕西省人民检察院检察长；通过陕西省第十三届人民代表大会各专门委员会主任委员、副主任委员和委员人选。

据介绍，在陕西省十二届人大六次会议期间，大会秘书处共收到代表提出的建议、批评和意见569件；大会闭会期间，收到代表建议7件。截止目前，这些建议已全部办理并答复代表，代表建议办理情况的报告将印发本次大会。

省政协秘书长闫超英通报了陕西省政协十二届一次会议的筹备情况。

闫超英介绍，会议期间，来自32个界别的570多名新一届省政协委员将满怀激情，紧紧围绕中共十九大确定的宏伟蓝图和省第十三次党代会提出的目标任务，立足陕西追赶超越的定位，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为决胜全面建成小康社会、加快富民强省步伐，谱写追赶超越新篇章建言献策。

闫超英表示，此次政协会议将举行四次全体会议，第一次是开幕大会，听取政协陕西省第十一届委员会常务委员会工作报告、政协陕西省第十一届委员会常务委员会关于提案工作情况的报告；第二次是大会发言；第三次是选举大会，选举省十二届政协主席、副主席、秘书长、常务委员；第四次是闭幕大会，通过有关决议和报告、宣读有关表彰决定。会议安排小组讨论7次、联组讨论1次。

陕西省委宣传部副部长李彬主持了今天上午的新闻发布会。

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西部网、陕西头条客户端将对陕西省政协十二届一次会议（1月24日）和陕西省十三届人大第一次会议（1月25日）开幕会进行直播。

编辑： 钟莹