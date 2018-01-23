眉县：污水直排河道 监管部门分不清雨水污水

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 杨生华 侯强）本月5号，省委环保督察组给宝鸡市委、市政府的督察反馈中指出：宝鸡的环保工作在“一些部门领导具体工作中责任不清、沟通不畅、推诿扯皮，落实环境保护责任不够到位有力。”那么，这些问题都出现在哪些环节？在省上的环保督察意见反馈后，我们的记者按照问题导向，对宝鸡眉县的水污染防治情况进行了调查走访。

污水处理厂建好几年 为何只能间歇性运转？

霸王河发源于秦岭北麓，是眉县境内流入渭河的一条一级支流。1月10号上午，在霸王河进入渭河的交汇口记者看到，一条管道正不断向外排放污水，附近的居民说，这种情况已经持续一两个月了。

省委环保督察组的反馈意见中指出“眉县霸王河工业园区污水处理厂配套管网建设不完善”，据此，记者找到了距排污口约1公里的霸王河工业园污水处理厂。记者刚到污水处理厂时，这里的设备并没有运转，而就在记者拍摄的过程中，工作人员才匆忙打开了曝气池的电机。记者了解到，这个污水处理厂2013年就建好了，但到现在一直都在试运行。

眉县金渠污水处理有限公司负责人袁志永：“这设备已经放了几年了，2013年在这放着，一直放到现在。一直到29号才把上传数据设备弄好。”

记者：“从2017年12月29号？”

袁志永：“是，才把上传数据设备调试好。”

这位负责人说，他们这个污水处理厂的处理能力是按每天5000吨设计的，但现在每天接纳的污水只有1000吨左右，没办法的情况下只能间歇性运转。

眉县金渠污水处理有限公司负责人袁志永：“所以我们只能间歇地把这个水抽到池子里边，一天分几次处理，不能连续处理，连续处理进厂水量太小，我开机器都是浪费。”

河道排污 监管部门分不清雨水污水

一方面是污水量不够只能间歇性运转的污水处理设备，一方面却是污水直排进渭河河道，那么，几年前就建好的污水处理厂，管网为何还没能覆盖到1公里外的霸王河入渭口呢？面对记者的询问，污水处理厂的负责人说，他们只负责厂内的事情，厂外情况还要问其它相关部门。随后，记者又来到霸王河入渭口，发现在污水排放现场十多米外竖着的一块河长制公示牌上，清楚地标示着村镇两级四名巡河人员的姓名电话，但当记者按照公示牌上镇级河长的电话打过去后，结果却很意外。

电话同期声：“您好，您拨打的用户已暂停服务……”

随后记者又拨打了公示牌上的监督电话，将现场看到的情况进行了反映，接电话的工作人员说他们是眉县水利局的，会马上联系负责监管此事的河道管理处。大概半个小时后，两名工作人员来到现场。

眉县河道堤防管理处黄达：“这个排污口，可能是这快速干道上一到阴雨天、下雨天以后，积水过来后从那边排过来，从这儿就出来了。”

明显是泛白并散发着异味的污水，不知这位河道管理处的工作人员为何说这是雨水？

记者：“这个明显一看应该是生活污水么？”

眉县河道堤防管理处黄达：“这个应该是工业园区的，这再没有别的地方排这儿了。”

记者：“像一般发现这类情况应该怎么办？”

眉县河道堤防管理处黄达：“应该给水利局报，有个水资所管这个事情，我们河道管理处是管河道的。”

记者：“管河道的不管这个是吧？”

眉县河道堤防管理处黄达：“对，我们这责任划分得很明确。”

职责划分很明确 污水直排河道还是没人管

按照眉县水利局河道管理处的说法，他们所谓的监管就是巡查发现问题，但并不解决问题。那么，按照河道管理处的巡查制度，针对霸王河入渭口一两个多月的污水排放，他们又发现并上报过几次呢？

眉县河道堤防管理处书记魏斌奇：“咱这只是个监管。”

记者：“监管，怎么监管呢？监管内容都包括哪些？”

魏斌奇：“监管这一块，咱就是发现有排污口的话，及时回来登记造册，登记造册以后上报县局，霸王河这一块近期还没有发现河面污水排放。”

记者：“多长时间到河道去看一次？”

魏斌奇：“我天天到河道里去，我们这工作天天到河道转呢。”

记者：“多长时间没有发现霸王河有排污现象？”

魏斌奇：“就这几天。”

记者：“一个月以内有没有发现过？”

魏斌奇：“一个月以内？别急，我接个电话……”

在眉县水利局记者了解到，从去年3月份开始，当地就对全县所有干支河流实行了河长制。那么，按照河长制的层级巡查管理制度，水利部门在此期间是否接到过霸王河入渭口的排污问题上报呢？

眉县水利局水政股股长权慧玲：“没有其他人报。”

记者：“比如说村级的巡河员有没有给你这儿报过？”

权慧玲：“他们给我不报，我们给村级巡河员都发的有工作手册。他做他的记录，他发现小问题他及时处理。”

记者：“那如果他及时处理不了的，他给你这儿报不报？”

权慧玲：“处理不了应该报。”

记者：“应该报，有没有给你这儿报的？”

权慧玲：“没有。”

记者：“那对村级巡河员你们怎么考核他，他们是不是去巡河了，怎么监督他呢？”

权慧玲：“怎么考核……”

采访中记者了解到，为了进一步划清环保责任，2017年8月份，眉县政府办曾印发了一份《眉县各镇人民政府、街道办事处及县级有关部门环境保护工作责任规定》，明确提到环保工作要按照“属地监管与分级监管相结合、行业监管与综合监管相结合”以及“管行业必须管环保”的原则建立责任体系。在这份《规定》中记者看到，对河道排污的监管，水利、环保、住建及所在地镇政府几个部门都负有责任，但面对霸王河长达一两个月的污水排放，为什么还会出现谁都能管，却谁都没有管的情况呢？

眉县科技工业园发展建设部陈绪勤：“本来当时2017年实施这个项目的时候，已经把310国道路南全部已经拆迁完了，现在有一户钉子户现在挡着呢，剩了200多米管道现在没有接通，导致附近酒店里的温泉水现在往出排着呢。随后我们采取些措施，立马整改。”

就在记者采访结束后，眉县环保局立即责令并督促对此事负有直接责任的工业园区管委会及当地水利部门，组织人力设备，利用了两天时间，对霸王河入渭口的污水排放管道进行了封堵。目前，排污口的污水已经引入到了污水处理厂的管网中。

从节目中看，在水污染防治上，眉县当地制定的制度不可谓不全，职责划分不可谓不清，但遗憾的是，仍然出现了长达一两个月的污水直排河道问题。看来，要治理污染，不能只靠下发文件，而是需要真真正正地行动，切切实实地问责。否则，不管文件下发得再细致、再频繁，还会出现有人污染、无人治理的情况。

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编辑： 辛超