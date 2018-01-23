头条新视点丨我为蓝图添一笔

2018陕西两会即将启幕，未来发展的蓝图即将绘就。西部网、陕西头条启动特别策划“我为蓝图添一笔”，集中采访了10位陕西各行各业的人物，听听他们想对陕西的发展说些什么。
2018年，已是何诚往返陕哈的第15个年头。随着陕西对外开放步伐的加快，近两年，他切切实实地感到了变化——何诚总结了四个关键词，“有底气、不孤单、自豪感、更便捷”。
2017年7月，西安市委组织部实施干部挂职“11333”计划，根据安排，西安市人社局规划与政策法规处副处长胡永欣作为第二批赴成都挂职干部，被委派到成都市人社局学习锻炼，挂任专业技术人员管理处副处长职务。
当下，人工智能可谓热度空前。“阿尔法狗”完胜人类围棋顶尖高手，机器人25秒写完新闻稿，无人驾驶汽车横空出世……普通人看来，人工智能或许还很神秘，但在西安电子科技大学教授焦李成看来，人工智能是服务于生活的技术，“智能手机、指纹打卡、美妆相机等等都是人工智能，它已经渗透到我们日常生活的方方面面。”
李彩艳2013年毕业于渭南师范学院，同年考取大学生村官，被分配至吴堡县寇家塬镇政府工作。自己出生农村，工作在基层一线，对农村的贫困户的接触也最深。80后的李彩艳，已经是基层扶贫战线的一名“老兵”。
“除了硬科技发展，我最关心的还是西安的环境问题，城市只有先成为适宜人类居住的地方，才能聚集更多的科技创新力量。”1月10日，在前往北京出差的路途中，中科创星创始合伙人、首席科技官米磊接受了西部网、陕西头条记者的电话采访。
经过5年的奋斗，孙跃荣一家不仅在西安凤城四路有了一套自己的房子，前几日女儿还顺利在西安落户。“等我和老伴60岁了，就把户口也落到西安，这样我们就真成西安人了。”孙跃荣说，如今来西安工作的外地人越来越多，未来希望西安的房价能更合理，能让更多的“西漂”留在西安，在西安有一个家。
“提高土地利用率，发展集约循环农业，这应该是山区农民脱贫增收致富的重要途径。”1月17日，安康市汉滨区鑫华农民专业种植合作社理事长唐海波接受西部网、陕西头条记者采访时说，这些年，他一直思谋着让山区瘠薄土地最大限度发挥作用，以提高农业附加值，带动群众脱贫致富，“让乡亲不用外出打工也能挣钱”。
2017年，陕西自贸试验区杨凌片区作为全国唯一的以农业为主导的自贸区，明确提出将致力于打造成现代农业国际合作中心，已经有数百家国内外农业企业入驻杨凌自贸片区，如何实现杨凌现代农业国际合作中心的发展目标，西北农林科技大学教授王征兵对西部网、陕西头条记者提出了自己的思考。
编辑： 刘振华
娱乐近日，演员黄俊鹏曝光一组写真大片，照片中的他，格子西装内搭深色毛衣+衬衫小领结，小皮靴撞上休闲牛仔裤，英伦绅士质感十足。01-23
娱乐”照片中，小S一脸素颜，皮肤白皙细腻。据悉，小S此次拍摄的新版《流星花园》戏份已经杀青。01-23
娱乐节目上李菲儿透露自己小时候在北方要穿四层裤子才能出门，被网友笑称为“毛裤女王”。01-23
娱乐作为本次保护犀牛的公益发起人，江一燕与非洲白犀牛相处作伴，为他们喂食、洗澡，近距离感受到人与自然和谐共生的动人。01-23
娱乐邓超晒出一个与阿米尔汗吃皮蛋的视频。视频中，阿米尔汗与邓超共同品尝半块皮蛋，面对如此独特的中国美食，阿米尔汗显的格外喜欢。01-23
娱乐据悉，何润东自导自演的电视剧《操场外》有望今年与观众见面，剧中何润东与家人会有怎样的对手戏，也只有等剧集上架才会揭晓。01-23
娱乐近日，潘玮柏出席巴黎时装周，并受品牌邀请一连辗转多个秀场看秀可谓行程满满。01-23
娱乐尽管有票补的限制，春节档依然是全年档期里最大的一块“蛋糕”，照样让各大片商挤破头。01-23
娱乐而在另外一段中视频中，小七躺在雪地打滚，十分可爱。妈妈维多利亚为她配文“Snow Angle”（雪天使），也是被女儿萌到不行。01-22
娱乐林志颖晒出与好友张柏芝、任贤齐的合照，并且配文：感谢两位好友，力挺我的25周年专辑mv，今天大家辛苦啦！01-22
娱乐据悉，除了写得一手好字，其全英文学习、画得一手好画的才华以及耐心劝妈妈写完作业再玩的懂事态度就曾获得了不少网友的称赞。01-22
娱乐近日，张柏芝亮相某活动现场，一袭简洁的白色鱼尾长裙，勾勒优雅美好身材，仙气十足。01-22