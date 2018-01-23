西影路凌晨突发火灾4人死亡 着火物质为电动车

陕西消防关于陕西省西安市雁塔区青龙路王家村民房火灾情况通报。

西部网讯 今天（1月23日）凌晨，在西安市雁塔区西影路王家村附近突发火灾，火势凶猛。据了解，事故目前已造成三名大人、一名小孩，共4人死亡，13人受伤，伤者已经被送医救治。

新闻回顾：突发│西影路凌晨发生火灾 4人死亡10余人受伤

据@陕西消防官微消息，此次火灾过火面积约40平米，现场共搜救出被困人员19人，其中4人遇难，13人送医救治，2人未受伤，着火物质为电动车。消防部门正在对火灾原因展开调查。​

编辑： 王瑜