昨天16条留言有回应 918路公交甩客司机被罚100元

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西部网讯 昨天（1月22日），西部网民生热线栏目收碑林区人民政府办公室、西安市交通运输局、莲湖区西关街办等11个党政相关部门的16条回复。

回复内容精选如下：

西雅图翡翠城有违建施工 违法建筑已被拆除

2017年11月30日，网友“老胡”反映：西安丰庆路西雅图翡翠城小区门口有人在人行道上违法施工，业主们多次反映无人管。

莲湖区西关街道办事处回复：执法中队进行了现场核实，核实发现，在西雅图翡翠城小区门口两侧，有人设置铁皮围挡、铁架进行施工，执法人员立即责令施工方停工并拆除违法建筑，目前，施工方已将小区门口违建全部拆除。

秦疆驾校收取费用不安排考试 已退还费用

1月9日，网友“呼先生”反映：我在秦疆驾校张教练处缴纳了2000元学车费用，但教练一直不给我预约考试，我要求退费，时隔3个月却一直没收到退款，教练拒接电话。希望有关部门能够帮助我。

西安市交通运输局回复：经调查，网友反映的“张教练”并非鹏程驾校（原秦疆驾校）工作人员，但以该校名义招生，且未将学员学费交予驾校。通过协调，“张教练”将收取学员的费用退还给学员本人。

新艺城收取租户高额物业费 已责令整改

1月15日，网友“木子李”反映：我是碑林新艺城小区的租户，万佳物业将我们租户原本1.3元一平的物业费提高到每平2.3元，请问符合规定吗？

碑林区人民政府办公室回复：经查，该物业公司收取正常居住业主物业服务收费标准0.9元一平/月，用于办公的物业服务收费标准为2.5元一平/月。区物价局责令该物业办对群租类按公示的正常居住业主物业服务费0.9元一平/月的标准收取。

918路未按规定到站停车 司机被罚100元

2017年12月28日，网友“李女士”反映：2017年12月27日下午一辆918路公交车没有在毓秀园站点停车，几个人在站点等车摇手而车直接开过，视而不见！希望相关部门能够关注治理。

长安区交通运输局回复：经调查，918路驾驶员为了赶时间加气所以出现甩站的违规行为。目前，918路所属区汽运公司对该车辆驾驶员进行了批评教育，并处罚100元。同时，汽运公司也将加大稽查和教育培训力度

幸福村东侧违停占道严重 已进行整治

2017年12月28日，网友“xianshimin”反映：我是莲湖区丰庆路幸福村小区的住户，由于小区东侧的多家商户将货品堆放在门外、部分机动车违法占道停放及部分小商贩聚集，导致小区东侧路段相当混乱，给居民出行带来极大不便，请相关部门予以督查！

莲湖区人民政府办公室回复：西关街办城管执法中队对幸福村小区东侧门面房占道经营问题进行了整治，责令商户对门外堆积物品进行清理。同时，组织对现场违停车辆进行宣传教育。

一胎是双胞胎还能生育二胎吗 政策解答

1月22日，网友“匿名”咨询：我们第一胎是双胞胎，现在有了第二胎（单胎），这算是超生吗？

根据陕西省卫生计生热线12320解答，已生育双胞胎再生育二胎不在法律规定范围内。

根据陕西省人口与计划生育条例(2016年修订版)规定，坚持计划生育基本国策，提倡一对夫妻生育两个子女；生育两个以内子女的，不实行审批，由家庭自主安排生育。

如需查阅更多回复，请点击→《1月22日有回复：旬邑车门村干部违纪 村主任被停职停薪》（实习编辑 李佳霖）

编辑： 李佳霖（实习）