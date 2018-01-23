关中未来三天空气质量将逐渐好转 周末或有重度污染

西部网讯（记者 鄢山宇）未来这一周关中地区的空气质量会有所好转吗？1月22日，记者从陕西省环境监测站获悉，根据最近的会商结果，23日至25日，关中地区空气质量将逐渐好转，26日至28日扩散条件将逐渐转差，周末关中以中度到重度污染为主。

自17日西北冷空气过境，关中各市空气质量好转后，19日夜间开始受地面风力减弱，低层逆温，大气静稳程度高，空气湿度增大，气象条件持续不利于污染物稀释扩散，关中地区出现了今年第三次范围较广的重污染天气过程，西安、咸阳、渭南、西咸均出现了重度污染。

记者从省环境监测中心站获悉，根据最新会商结果，预计23日，受东路冷空气影响，扩散条件自东向西逐渐好转；关中东部以轻度到中度污染为主，关中西部以中度到重度污染为主；24日至25日，关中以良到轻度污染为主；26日至28日，扩散条件逐渐转差。26日以轻度污染为主，局地出现中度污染；27日至28日关中以中度到重度污染为主。

省环境监测站提醒，在空气质量重污染过程期间，心脏病和肺病患者症状显著加剧，运动耐受力降低，健康人群普遍出现症状。建议儿童、老年人和心脏病、肺病患者应停留在室内，停止户外运动，一般人群减少户外运动。

编辑： 熊惠玲