西安公交设9个接待室90个"意见箱" 接收乘客意见



西安公交设立9个接待室，90个“意见箱”，接收乘客意见。

西部网讯（记者 鄢山宇）“西安公交开通了9个绿色通道，乘客反映问题方便多了。”从1月22日起，西安市公交总公司分别在在总公司、公交一公司、巴士公司等开设9个乘客接待室，倾听市民对公交发展和服务质量的意见和建议。

据了解，自1月8日西安电视台《问政时刻》播出以来，西安市公交总公司针对反映出的短板问题，立即整改落实。为做好市民来访接待工作，西安市公交总公司分别在总公司、一公司、二公司、三公司、五公司、六公司、八公司、巴士公司、小公共汽车公司设立9个乘客接待室。

在西安市公交总公司的接待室内，记者看见，公交社会服务承诺、文明乘车规定、规范接待流程等制度上墙，接待室内的书架还准备了公交线路导乘手册等相关资料。

“对乘客的来访，我们将实施首问负责制，做到‘一张笑脸、一杯水、一把椅子’。乘客反映的每个建议和意见做到件件有回音，同时也要做好回访和乘客意见反馈跟踪工作。”据西安市公交总公司工作人员介绍，为及时征集市民对公交场站建设、线网规划等方面的意见和建议，市公交总公司还将在一公司361路西咸公交调度站、607路火车站调度站、201路西辛庄调度站等90个公交调度站设立“乘客意见箱”，及时听取市民对公交发展和文明服务的建议和意见。

据该工作人员介绍，未来西安公交将逐步形成公交965315热线、乘客接待室、公交意见箱、西安公交资讯微信公众号“四位一体”的信息交流平台，不断提升服务质量，做服务市民的“店小二”。

编辑： 熊惠玲