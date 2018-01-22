宝鸡为农民工追讨工资545万 遭遇欠薪可拨打这些电话

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 记者从宝鸡市劳动保障监察支队了解到，为保障农民工按时拿到工资回家过年，宝鸡市劳动保障监察部门采取联合专项检查，多部门联合作战。1月以来，宝鸡市各级劳动保障监察部门为农民工追讨工资545.6万元。

从去年12月开始，宝鸡市各级劳动保障监察部门开展联合专项检查，并由市级农民工工资联席会议办公室组成专项督查组分赴各县区和开发区开展督查。在充分发挥已有农民工工资联席会议制度、市级部门包抓责任制、工资支付监督员、建筑施工企业维权告示牌等制度基础上，修订了农民工工资支付保证金管理办法，建立了市县两级应急周转资金制度，在全省率先将保障农民工工资支付工作纳入目标责任制考核，加大治理拖欠农民工工资问题。

1月以来，宝鸡市各级劳动保障监察部门为农民工追讨工资545.6万元，陇县泓鼎时代广场项目拖欠113人的305万元工资问题得到了解决。

宝鸡市各级劳动保障监察部门投诉举办电话：

宝鸡市劳动保障监察支队 3901233

金台区劳动保障监察大队 3152718

渭滨区劳动保障监察大队 2886777

陈仓区劳动保障监察大队 6225009

高新区人社局 3201902

蔡家坡经开区管委会 8557532

凤翔县劳动保障监察大队7211129

岐山县劳动保障监察大队8212601

扶风县劳动保障监察大队5215712

眉县劳动保障监察大队 5543513

千阳县劳动保障监察大队4242939

陇县劳动保障监察大队 4601629

麟游县劳动保障监察大队7962416

凤县劳动保障监察大队 4805066

太白县劳动保障监察大队4951387

编辑： 熊惠玲