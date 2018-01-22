爷爷忌日当天父亲放炮被炸失明，右眼球已被摘除。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 吴畇彤） 对于奋斗在福建的陕西小伙小周来说，1月15日是个痛苦的日子。两年前自己的爷爷离开了自己，而就在两年后的同一天，自己的父亲也是遭遇了飞来横祸。

小周：“1月15日，我当时在福建，我接到我妈妈的电话，她给我打电话说，我父亲受了很严重的伤，现在往医院送，让我赶快回来。等17日我赶到唐都医院的时候，我父亲的右眼已经被摘除了。”

看到父亲躺在病床上这幅摸样，小周怎么都不肯相信。这好端端的为何父亲右眼要被摘除，话还要从1月15号爷爷忌日那天说起。

小周：“当天是我爷爷两周年忌日，亲戚朋友都来了，然后就在山里放炮。”

周师傅：“我姐拿来的炮，我准备去放炮，刚一点，炮就炸了，然后就什么都不知道了。炮的名字叫魅力大荔36响冲天炮。”

编辑： 王瑜