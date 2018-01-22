空调维修工帮绑卡偷偷转账，盗刷老人6000元存款。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 杨苏剑 王喜民） 成语开门揖盗的意思是打开门请强盗进来，比喻引进坏人，招来祸患。今年76岁高龄的高师傅家就发生了这么一件事。

高新公安分局联盟派出所民警张鹏：“当天是我们辖区一个高师傅来到我们单位报警，称自己存折里面有一笔钱莫名其妙地不见了，经过我们前往银行调取他的银行流水账单发现，报案人高师傅莫名其妙不见的这笔钱是分三次通过微信支付的方式被盗刷的。”

微信盗刷？高大爷根本不会用微信！怎么会用微信付现6000块钱呢？通过查询日期，高认为和连着两天来家里的空调维修工张某脱不了干系。

受害人高师傅：“因为他来前就打电话说，我想跟公司说，把修空调加冷媒那200块钱给返还了，要返还那个钱就需要你的工资卡，就是你的银行卡，把银行卡给了；还要那个活期存折，把活期存折给了。”

编辑： 王瑜