西安各级监察机关去年共处分3817人 83人被移送司法机关

西部网讯（记者 李媛） 记者今天（1月22日）从西安纪委了解到，2017年，西安市各级纪检监察机关共处置问题线索9274件，增长84.56％；立案3995件，增长136.67％；处分3817人，增长119.24％；移送司法机关83人。

其中，严肃查处了西安市科协党组原书记、常务副主席（地铁办原副主任、地铁公司原副总经理）唐宏波等一批违纪违法案件。严肃追责问责奥凯问题电缆事件涉及的3个党组织、69名责任人，处分55人，移送司法机关17人。

全年问责组织290个 党员干部784人

据介绍，西安市纪委坚持每月通报、双月讲评、季度点评党风廉政建设工作情况，向56个党组织和纪检机关发出《提醒函》，针对派驻纪检组“零立案”、纪检机关工作排名靠后等问题，累计约谈党委、纪委负责同志41人次。出台问责条例《实施细则》，对各区县、开发区落实情况进行抽查，全年共问责党组织290个、党员领导干部784人。

督促各级召开警示教育大会1480余场，6.5万人接受教育；组织开展“廉镜漫笔漫画展”和“警示教育典型案例展”，6.7万余名党员干部和10万市民观展；对涉及魏民洲有关问题线索进行积极核查，促进肃清流毒、修复政治生态工作深入开展。

深入开展“微腐败”专项整治 处分1932人

“群众利益无小事！”西安市纪委紧盯侵害群众利益的不正之风和腐败问题，坚持市纪委班子成员包抓督办、纪检监察室分片包抓、月通报、捆绑考核制度和末位约谈制度，深入开展“微腐败”专项治理，对查处工作排名靠后的30家单位党委、纪委主要负责同志集中约谈。对全市“微腐败”专项治理活动“回头看”，对问题线索做到快查快结、快进快出。去年全市查处“微腐败”问题1601件，处分1932人，组织处理125人。紧盯“村霸”“沙霸”问题，查处22件、处分34人。

同时，围绕“精准扶贫脱贫、生态环境保护、规范市场秩序”三个方面的突出问题，强化监督执纪问责。围绕精准脱贫，开展3轮次明察暗访，查处问题575件、问责1180人；聚焦生态环境保护，出台铁腕治霾考核问责办法，严查中央和省委环保督察交办线索，约谈排名靠后、问题突出的14个单位46名负责人，查处问题761件、问责2064人；聚焦规范市场秩序，6次集中约谈相关责任人，查处问题761件、问责1845人。

查处违反中央八项规定精神问题408件 处分509人

“公款大吃大喝少了，来人接待简单了，特权现象减少了，群众办事方便了，干部作风改进了，政治生态改善了……”党风政风新变化，群众最有发言权。过去的一年，西安市纪委持之以恒纠治“四风”，认真落实中央八项规定精神，聚焦重点问题、盯住重要节点，狠刹顶风违纪、坚决防止反弹。

在全市开展两轮次的集中查处违反中央八项规定精神问题活动和违规公款消费专项核查、廉洁过节“五个一批”专项行动，组织开展“回头看”，强化不敢、知止氛围。全市查处违反中央八项规定精神问题408件，处分509人，通报曝光6批43起58人，发挥了警示震慑作用。