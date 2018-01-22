“小橙”要来了！西安公共自行车全新升级

“小橙”要来了！公共自行车全新升级，骑行更舒适。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 曹博棋） 随着西安公共自行车用户数量的增多，2018年上半年将投入一款橙色的单车。这款单车大家其实并不陌生，它就是我们西安市本土的西安公共自行车，只不过西安公共自行车进行了全新升级。

西安公共自行车公司工作人员：“这辆崭新的自行车就是我们2018年上半年即将投入运营的新自行车。”

西安公共自行车从原来橙绿相间的单车变成了眼前这辆更醒目的橙红色车辆，除了颜色的改变，这款新车在各方面都进行了提升。

西安公共自行车公司工作人员：“中间的支撑架采用了非常漂亮的流线型设计，颜色也较之前提高了一些辨识度。”

西安公共自行车公司工作人员：“车头采用了一体式的结构，采用了塑钢和之前的材料完全不一样，便于提升质量和轻便性。”

西安公共自行车公司工作人员：“车辆的鞍座和轮胎这次采用的材料是发泡型材料，经久耐用。轮胎上的弹性和伸张性，能得到更好支撑，骑上来也非常舒适。”

西安公共自行车公司的工作人员告诉记者，他们在以往维修过程中，发现了旧款车一些容易损坏的地方。针对这些问题对车辆进行了升级提升，同时为了提高舒适性，便选择了这款新车型供市民使用。

西安公共自行车公司工作人员：“会给广大市民带来更轻、更快、更舒适的体验。”

随着西安公共自行车用户数量的增多，这批全新升级的小橙车将在2018年上半年率先投入一万辆，使用方法及费用并没有改变，借车还车还是需要在停放站进行。不久之后，这些整齐停放的小橙，就会成为我们城市一道亮丽的出行风景线。

编辑： 王瑜