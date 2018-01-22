儿子坠楼身亡父亲寻找真相，民警：已经排除他杀。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 路景乔） 今天（1月22日），在西安长安西路上。来自安康汉阴的兄弟俩竖起了一块牌子，他们想要寻找十天前一起事件的目击者。

龚师傅兄弟二人来自安康市汉阴县，十天前，龚师傅没能等来回家的儿子，等来的却是一个噩耗。

孩子的父亲龚宗财：“接到电话的时候，知道他出了意外了，我们心情确实悲伤。”

一月十一日，龚师傅的儿子从西安市长安西路和朱雀大街十字西北角的高层坠楼身亡，龚师傅一家都难以接受这个悲痛的事实。

编辑： 王瑜