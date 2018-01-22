新闻频道 > 本网原创

儿子坠楼身亡父亲寻找真相 民警：已经排除他杀

时间：2018-01-22 20:07:51  来源：西部网-陕西新闻网  作者：路景乔

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。

儿子坠楼身亡父亲寻找真相 民警：已经排除他杀

今天（1月22日），在西安长安西路上。来自安康汉阴的兄弟俩竖起了一块牌子，他们想要寻找十天前一起事件的目击者。

儿子坠楼身亡父亲寻找真相，民警：已经排除他杀。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 路景乔） 今天（1月22日），在西安长安西路上。来自安康汉阴的兄弟俩竖起了一块牌子，他们想要寻找十天前一起事件的目击者。

龚师傅兄弟二人来自安康市汉阴县，十天前，龚师傅没能等来回家的儿子，等来的却是一个噩耗。

孩子的父亲龚宗财：“接到电话的时候，知道他出了意外了，我们心情确实悲伤。”

一月十一日，龚师傅的儿子从西安市长安西路和朱雀大街十字西北角的高层坠楼身亡，龚师傅一家都难以接受这个悲痛的事实。

编辑： 王瑜

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
  • 了解陕西大事 关注陕西头条
  • 陕西本地最火图片社交APP

世相/发现

民生热线

视频

古道蓝关现50米高冰瀑景观 攀冰爱好者“冰山”下一决高下

第四届西安革命公园年货会开始啦！全国各地特色美食任您挑

DISCOVER SHAANXI

忒别忒

《无问西东》：18岁那年想好怎么度过一生了吗？

全景

专题