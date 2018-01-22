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西安三环上现建筑垃圾 占用俩车道车辆通行受阻

时间：2018-01-22 20:11:07  来源：西部网-陕西新闻网  作者：李玄 张倩

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西安三环上现建筑垃圾 占用俩车道车辆通行受阻

今天（1月22日）早上，有市民向记者反映，在途经西安北三环一段道路时看到路上有很多建筑垃圾。

西安三环上现建筑垃圾，占用俩车道车辆通行受阻。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 李玄 张倩） 今天（1月22日）早上，有市民向记者反映，在途经西安北三环一段道路时看到路上有很多建筑垃圾。

记者在现场看到，这些建筑垃圾被倾倒在西安市北三环杏园立交附近由东向西方向的慢车道上，一共有五堆。

因为这里一共有3个车道，而这些建筑垃圾就占据了两个车道，因此这里出现了压车的情况。

记者了解到，早上七点多钟，环卫工人发现这些建筑垃圾后，一直在此清理。因为这些垃圾清理比较麻烦，预计今天中午12点左右才能清理完毕。

编辑： 王瑜

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