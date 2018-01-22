男子行骗两家便利店，“买家”“卖家”都被套路。

男子行骗两家便利店，“买家”“卖家”都被套路。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 解志昌）陈阿姨在西安东郊开了家小商店，平时卖货收钱再普通不过。但昨天（1月21日）晚上，她却遭遇了件怪事，货卖出去了，可钱却没了影。

陈阿姨：“等于我们两家都叫人家骗了，这边把钱掏了，我们把货白送人了。”

陈阿姨口中的这两家店，一家是名叫墨宝堂的便利店，另一家则是她自己的店。

陈阿姨：“下午五点多店里来了个男的，说他要办酒席，让给他送点饮料。“

生意上门，陈阿姨的老伴就按照男子要求，送去了饮料。

陈阿姨：“红牛和露露都送到了这个便利店，共2000块钱。”

随后，男子又将陈阿姨老伴儿带到一家酒店，让老爷子在这儿等着自己回去拿钱。可这一走就没了踪影。等了一会儿，老爷子心想不行就把自己的货拿回去不卖了，结果却被店家告知，这货已经属于他们了。

店家：“这货我们付过钱了，肯定是我们的。”

陈阿姨：“他当时告诉我们这个就是他的店。”

店家：“他说他是党校的，这是他们发的东西，用不完就在这儿卖了。”

两家一对质才发现，这名男子给两家介绍自己的身份都不一样。结果自己空手套白狼，把陈阿姨家的货卖给了墨宝堂便利店。两家都上了当。仔细想想，这名男子可是有预谋的。

店家：“我们在这儿卖货，但是没见过这个人。”

店家：“当时他说，他货多，是他朋友送给他的，他用不完。”

店家说，在这名男子和陈阿姨老伴儿一起来店前，就到店里提前做了铺垫。之后将饮料搬来，便和陈阿姨老伴儿离开了店里。监控显示，男子最后一次回店里，确实收了店家给的1400元钱。眼下，陈阿姨已经报了警。

编辑： 王瑜