脑瘫患者骑三轮接送残疾人12年 希望能参加残运会

男子脑瘫患者十二年，每天骑三轮专门接送残疾人。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 宋涛涛） 在我们身边有这样一个人，每天骑着三轮车穿梭在大街小巷专门接送残疾人，而且从不收费。今天（1月22日），让我们一起认识一下他，他就是残疾人邢开。

残疾人邢开：“今天我要去小寨接一位残疾人，他们坐着轮椅打出租车干啥都不方便，我能强一些，毕竟我能开车。”

其实邢开也强不到哪去，因为先天性脑瘫，他无法像正常人一样说话和行走。

记者：“你是免费送他们吗？”

残疾人邢开：“对，我有一个原则，送残疾人我从不收费，因为残疾人真的很不容易，我们能帮一把就是一把。”

残疾人邢开：“这是我刚买的车，它已经是我开的第六辆车了。”

因为深知残疾人的艰难，邢开从2006年开始便骑着三轮车义务接送起有需要的残疾人，12年间被他接送的残疾人朋友早已数不清，可有一个数字说出来绝对惊人。

残疾人邢开：“我的上一辆车在两年半时间里开了九万多公里，将近十万公里。”

邢开的朋友：“九万公里是个什么概念呀，开小轿车有时候都跑不了这么多，这都是他跑出来的。”

33岁的邢开未成家也没有工作，除了有低保外，家人在背后也给予了很大的支持，这样的义务接送他还会坚持下去，他告诉记者，这就是他对待命运的态度。

残疾人邢开：“我最大的理想就是能参加全国残运会，每次我为残疾人服务的时候就坚持锻炼。”

编辑： 王瑜