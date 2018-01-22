西北工业大学有了"三甲医院"？原是省人民医院。

西北工业大学有了"三甲医院"？原是省人民医院。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》） 陕西省人民医院和西北工业大学最近可以说是强强联合、合作共进，干了一件“大事情”。1月20日，陕西省人民医院正式挂牌“西北工业大学附属医院”。

陕西省人民医院对外增挂“西北工业大学附属医院”，原有隶属关系不变。这种改变到底有什么意义呢？为了进一步了解情况，记者今天来到了陕西省人民医院一探究竟。

陕西省人民医院医务处副处长段降龙：“西北工业大学医学研究院的成立，为我们陕西培养更多的医学优秀人才，可以充实我们陕西省的基层卫生人才队伍，助力健康陕西的工作。”

此次以“医工合作”为突破口点的强强联合可以说意义深远，除了对人才培养有助推作用，对咱们老百姓的就医治疗也有着积极的影响。

陕西省人民医院医务处副处长段降龙：“西工大有很多国内甚至国际先进的工科技术，那么这些技术可以应用到我们目前的临床医疗工作中，通过这些技术的应用，可以提升我院的医疗技术水平和医疗质量，为我们陕西的老百姓提供更加优质的医疗服务。”

编辑： 王瑜