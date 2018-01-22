滴滴司机轿车被抢，原是因其租车公司资金引纠纷。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 王毅） 敢在街上明抢东西，绝对是胆大包天了，而在昨天（1月21日）下午，司机王师傅的汽车居然被一群陌生人抢走了。

司机王师傅：“昨天下午，我的车停在路边，来了七八个人。我刚打开车门，这些人强行把我拽下车，我还没反应过来，直接把我的车开走了。”

这一幕，让司机王师傅现在想想还依然后怕。而那些陌生男子扬长而去之前，给王师傅留下了一纸告知书，这下，才让他一下意识到了，他开的车，似乎出了问题。

司机王师傅：“我是滴滴司机，跑私户不想让执法部门抓，所以就挂靠到一个共户上，所以在一家公司以租代购，购买了一辆车。当时首付3万多块钱，每个月月供是2200元钱。”

编辑： 王瑜