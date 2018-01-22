临潼有家食堂一顿饭1块5，撑起留守老人的幸福感。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 林强） 现在不管您在饭馆还是单位食堂吃饭，两三块钱估计也只能买个菜夹馍而已，不过在西安临潼有一家食堂，不仅饭菜可口，而且价钱低到让你不相信。

村里留守老人：“饭好得很，一顿饭1块5。”

1块5，没听错吧？

义和村村委会主任张继斌：“没听错，一个人一个月交90块钱，平均算下来一顿饭就是1块5。”

记者了解到，这个一块五一顿饭的食堂就是西安临潼区义合村的幸福食堂，村里只要满60岁的老年人都可以按照这个价钱来吃饭，而之所以建立这样一个爱心食堂，源于村委会主任张继斌在日常工作中发现的一个问题。

义和村村委会主任张继斌：“我们村留守老人和孤寡老人很多，很多儿女不在身边，吃饭确实成了问题，后来我们就想着办这样一个食堂，起码让老人能吃上一口热乎饭。”

张主任告诉记者，整个义和村目前有留守的孤寡老人40多人，很多行动不便，而这样一个食堂的建立不仅让老人们感觉到方便，更多的是温暖。别看一天只需要三块钱，这饭菜质量必须得保证。

义和村村委会主任张继斌：“我们的饭菜没问题，每天都不重样，肉、蛋什么的都不缺，有的老人给我说饭很好吃，我内心也非常高兴。”

一天3块钱管饱吃，按照这样一来，收的这点钱能维持住食堂的正常运转吗？

义和村村委会主任张继斌：“收这点钱肯定是不够食堂运转的，所以目前是我们几个人自己垫资，但是我们已经成立了股份合作社，我们接下来要办企业赚钱，只要我在这一天，这个食堂就要办好。”

如今，这个幸福食堂已经开展了3个多月，困难是一直存在的，不过张主任却告诉记者，有个好想法不难，但在想法和现实之间往往缺乏的就是真正的行动。

张主任却：“我们这是义和村幸福院，啥叫幸福，我个人理解，把事干到实处，老百姓能感受到，才是真正的幸福。”

编辑： 王瑜