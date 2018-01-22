副驾驶乘坐犬只可以吗？ 交警:最高处100元罚款

副驾驶乘坐犬只影响驾驶。

副驾驶乘坐犬只影响驾驶。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 王昊洋 杨心怡） 作为司机，大家都知道开车上路副驾驶如果坐了人，这个人没有系安全带的话，按照道路交通安全法，是要扣一分并且罚50元，而且副驾驶上禁止坐12岁以下的儿童，那如果说这个副驾驶上坐了一只狗狗呢？

市民1：“狗狗会露一个脑袋，很可爱啊，坐在副驾驶上。”

市民2：“不影响，只要有人把它看着就好了。”

其实，狗狗在车里的情况我们平时也很常见，但是一般在行驶状态中，我们见到的都是狗狗趴到玻璃上或者直接卧倒副驾驶或是后面的座位上，几乎全程和驾驶员是没有任何的交流，但是也会有特殊情况。

市民1：“万一狗爪子把胳膊拨一下或者怎样的，或者它一个行为、一个尖叫，影响司机，万一方向盘跑了怎么办。”

市民2：“它会影响司机开车的思想。”

近日，微博上一件事引起大家的热议，一家人带着狗狗走亲戚，让狗狗坐副驾驶，而其余三人挤在后排，结果被交警发现后扣了分还罚了200元。

市民1：“扣分就过了，我觉得让交警批评教育下就行了。”

市民2：“我觉得如果为了狗狗的安全，不应该让它坐那，狗狗没有安全带。”

其实因为狗狗在车上影响驾驶员开车发生的交通事故也很多。2015年4月，市民杨先生带着爱犬出门，就因狗狗突然跳上了方向盘造成三车追尾事故，所以这种情况，就逃不过处罚了。

交警：“根据中华人民共和国道路交通安全法实施条例，第62条第二款规定，驾驶人在驾驶机动车的时候，不得在副驾驶或车窗部分张贴或放置影响安全驾驶的物品或其它行为。如果有这种行为的话，我们会根据道路交通安全法第90条规定，处100元的罚款。”

不过，各位狗狗主人们也不要太担心，因为这罚也不是绝对的。

交警：“根据我们日常街面执勤的执法实践来看，副驾驶放置安全驾驶的物品或者其它动物的时候，如果确实没有影响到安全驾驶，我们只会对驾驶员进行批评教育。”

所以说，这狗狗坐副驾驶还是有一定的安全隐患，毕竟有时候它的一些行为会不受控制。为了狗狗和车上人的安全，还是要避免单独让狗狗坐在副驾驶，如果一定需要带，那最好有人看管。

编辑： 王瑜