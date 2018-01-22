“提起家来家有名”征集公告

“提起家来家有名”征集公告

地名是文化繁荣、文明变迁的重要见证和载体，它记录着历史的脉络、文化的传承、民族的融合、社会的发展，与当地的民风民俗、典故传说、宗教信仰、历史人物等也有着深奥精微的密切联系。

地名是望得见山的故土心，看得见水的思乡情，记得住乡愁的回家路。每一个人出生后都离不开地名，它记录着个人的住址信息，也承载着离别的乡愁。

你的家乡叫什么？它是形象的、古老的、传统的，亦或是诗意的、生僻的、幽默的，它有着怎样的地名故事？曾经的一首歌曲让人记住了“三十里铺”，或许你的家乡正需要你的故事来让大家了解它。

一、活动目的

以“提起家来家有名”为主题，讲述陕西最美地名的生动故事、来历和历史沿革，以最有历史的文化内涵、文化积淀和人文精神，充分展示我省悠久灿烂的地名文化。

二、作品要求

（一）范围：“最美地名”仅限于陕西省境内地名，涵盖陆地水系，陆地地形，行政区域，群众自治组织，非行政区域，居民点，交通运输设施，水利、电力、通信设施，纪念地、旅游景点，建筑物，单位等实体名称。

（二）形式：稿件征集以文字形式为主（最好另附图片，图片须注明来源）。要求简明扼要，叙述清楚，文字通顺，写明地名名称、推荐理由、具体地点、基本信息。

（三）内容：本次活动设置“最古老地名”、“最形象地名”、“最传统地名”、“最诗意地名”、“最人文地名”、“最生态地名”、“最励志地名”、“最乡情地名”、“最生僻地名”、“最幽默地名”等10类地名。要求内容积极健康，不得捏造、抄袭和侵犯他人的著作权或肖像权。

1、“最古老地名”是指当地可追溯历史最久远，且历史脉络最清晰的地名，一般要以相关文献资料记载作为评选佐证；

2、“最形象地名”是指当地自然地理实体的名称和自然地理实体呈现的形态最契合、最传神的地名，一般要以社会公众和地名专家的意见作为评选佐证；

3、“最传统地名”是指当地最能体现民俗民风、生活习俗，且历史最悠久的地名，一般要以相关文献资料记载作为评选佐证；

4、“最诗意地名”是指当地最能体现诗情画意，且恰如其分地引用唐诗、宋词、元曲等经典文学作品的地名，一般要以相关文献资料记载作为评选佐证；

5、“最人文地名”是指当地与著名历史人物、宗教信仰、典故传说，关联最紧密且知名度、关注度最高的地名，一般要以相关文献资料记载作为评选佐证；

6、“最生态地名”是指当地最能体现生态保护理念，且名实最相符的地名，一般要以社会公众、地名专家意见和相关文献文件资料作为评选佐证；

7、“最励志地名”是指当地最能展现中华民族伟大复兴中国梦，最能彰显社会主义核心价值观的地名，一般要以社会公众和地名专家的意见作为评选佐证；

8、“最乡情地名”是指当地最能体现乡土人情，且为当地独有、外地鲜有的地名，一般要以社会公众和地名专家的意见作为评选佐证；

9、“最生僻地名”是指当地文字书写最生僻，且可溯历史最久远的地名，一般要以相关文献资料记载作为评选佐证；

10、“最幽默地名”是指当地最能体现民间智慧、寓意深刻、诙谐幽默，且表意高尚的地名，一般要以社会公众和地名专家的意见作为评选佐证。

三、征集时间

2018年3月1日—6月30日