西安市完成1300余名铁腕治霾专职网格员派驻工作

西部网讯（记者 鄢山宇） 1月22日，记者从西安市铁腕治霾专职网格员培训开班仪式上了解，截至2017年11月上旬，西安全市基本完成了专职网格员招聘派驻工作，配备专职网格员1300余名。
在此次培训中，全市新入职的专职网格员主要围绕扬尘污染防治、低空面源污染防治、机动车污染防治、燃煤污染防治、工业企业污染防治、水污染防治等方面的内容，将通过市铁腕治霾办、市环保局、市交通局、市城市管理局、市建委、市发改委、市商务局相关业务负责人进行授课培训，掌握网格员现场检查的基本技能和业务知识，为铁腕治霾工作打造一支业务能力强的基层网格员队伍。
“当网格员就是要腿勤、眼勤、手勤、嘴勤。”高新区专职网格员崔立源告诉记者，网格员的主职就是不间断巡查，要坚持走街串巷、上山下乡，不忽视任何一个区域，不放过任何一个污染源，持续保持高压态势。对可疑的污染源单位仔细甄别、认真巡查；对日常发现的职责范围内、力所能及的问题，要及时处置整改，对自身无法处置的，要及时通过手持终端上报平台，跟踪办理。
“此外，巡查过程中要‘苦口婆心’。” 鄠邑区专职网格员代表杨恒说，网格员负有注重教育和指导污染源单位履行环保责任，在平时工作中，他会宣传动员网格内的每一个家庭、每一个人参与到治霾中来，使环保事业深入人心，保卫蓝天成为每个人的自觉行动。据悉，网格员将对辖区内污染源的动态更新，及时上报二级平台，确保二、三级网格对辖区污染源底数摸得清、情况说得明。
据了解，截至2017年11月上旬，西安全市基本完成了专职网格员招聘派驻工作，配备专职网格员1300余名。在前期三级网格汇总整理基础上，每个专职网格员都对所包抓区域逐户、逐村、逐社区深入摸排，分类建立包抓区域污染源台账，详细记录污染源单位情况，确保所有污染源单位纳入网格日常监管。
编辑： 王瑜
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