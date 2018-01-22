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西安一限价商品房违规加价售卖 房管局约谈开发商

时间：2018-01-22 17:50:19  来源：西部网—陕西新闻网  作者：周到 李佳霖

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西安一限价商品房违规加价售卖 房管局约谈开发商

1月15日，西部网报道了“市民质疑西安限价商品房违规交易 售罄房源又加价出售”一事，19日，西安市住房保障和房屋管理局对此事做出回应，称已约谈了中和公司负责人，要求其立即收回房屋，并要求开发公司严格按照限价商品房有关规定进行销售。

某房屋交易网站上关于出售金色花语城房屋的信息。

西部网讯（记者 周到 实习生 李佳霖）1月15日，西部网报道了“市民质疑西安限价商品房违规交易 售罄房源又加价出售”一事。1月19日，西安市住房保障和房屋管理局官方给出回应，针对开发商违规售房情况，已约谈了开发商负责人，要求其立即收回房屋，并已将项目开发公司纳入了不良企业名单。

新闻回顾市民质疑西安限价商品房违规交易 售罄房源又加价出售

近日，西安市民周先生向西部网“民生热线”栏目反映，称西安金色花语城限价商品房存在违规交易的情况。“有购买资格的都买不到限价房，开发商却通过中介加价卖，这算怎么一回事儿？”

对此，西安市住房保障和房屋管理局于1月19日给予回复，回复证实金色花语城确实存在违规售卖情况。

回复称，通过调查，“金色花语城”限价商品房项目建设单位为陕西中和房地产开发有限公司。开发商违规将房屋用于冲减项目工程款，施工单位违规将该套房屋进行销售。

目前，房管局工作人员已约谈了中和公司负责人，要求其立即收回房屋，不得将保障性住房作为工程抵押，并要求开发公司严格按照限价商品房有关规定进行销售。

另外，房管部门对该项目开发公司进行了警告，并在企业积分制中进行减分，将其纳入不良企业名单。

西安市房管局承诺，将对全市限价房项目进行排查，对存在违规销售、加价销售、房源信息不公开的行为进行坚决打击。

编辑： 沈晓芳

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