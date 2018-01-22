唐海波:人勤地不懒 应倡导更多人投身“三农”事业

唐海波介绍修剪核桃苗的要领

唐海波正在查看红薯粉的晾晒情况

西部网讯（记者 毛明博）“提高土地利用率，发展集约循环农业，这应该是山区农民脱贫增收致富的重要途径。”1月17日，安康市汉滨区鑫华农民专业种植合作社理事长唐海波接受西部网、陕西头条记者采访时说，这些年，他一直思谋着让山区瘠薄土地最大限度发挥作用，以提高农业附加值，带动群众脱贫致富，“让乡亲不用外出打工也能挣钱”。

“如何让1亩山地产生出2亩、3亩，乃至5亩以上的经济效益？我觉得只有走集约化的农业才能确保增收。”唐海波粗略给记者算了一笔账，目前村上1亩山地光靠种玉米等农作物充其量能收入2千元。但是，如果把它流转后，通过集约化发展，实施立体循环方式产生的效益就不止2千元，甚至是3千元，4千元，乃至更多。

从2013年至2014年，唐海波在村里流转1785亩土地，大力发展烤烟，他每年都从土地获取100多万元收入。由此，烤烟产业还带动70余户群众实现务工收入。其中，短期务工农户人均收入6000元左右，在烤烟地长期务工的个别农户收入还达到2.5万元。

“走发展集约化农业的路子，可带动群众增收脱贫”，唐海波认定。虽说栽种烤烟经济价值高，但3年后则必须倒茬。为此，唐海波也在思谋着新的发展计划。

在发展烤烟时，有政府派出的技术人员向唐海波建议，要从长远考虑，在烤烟倒茬后应发展走集约化循环农业，既能增收还能实现可持续发展。

为能提高土地效益，唐海波将他的困惑向汉滨区关庙镇领导作了汇报。镇上建议唐海波可栽种有一定经济价值的核桃和拐枣，在帮助其出面统一采购7.5万株核桃苗外还免费给其无偿提供5万株拐枣苗，并在产业和技术上予以相应扶持。

“政府看中我作为能人大户的示范效应还无偿向我提供了5万株拐枣苗，这让我很意外；希望政府今后在农村能多实施类似的惠农举措，加大对能人大户的奖励扶助。”唐海波说。

“ 人勤地不懒 ”。栽种好核桃和拐枣树苗外，为提高土地利用率，唐海波自费从汉滨区五里镇外调2.5万斤红心红薯后请技术人员生产50余万株红薯秧苗并无偿发放给25户贫困户。

“合作社还和贫困户达成协议按照市场价收购红薯”。唐海波说，去年受干旱影响红薯减产，仅收购了少量红薯。近期，红薯打磨成粉后通过新进的红薯粉条机试生产。

唐海波说，在1月17日他试生产了一批粉条后，准备邀请有关部门对粉条的品质把关，待时机成熟后在申请商标，“将来我就通过农村电商，把山区原生态粉条销往全国了。”

通过土地流转提升了收益，也延伸了产业链，还带动了当地群众增收。这让发展农业，成为产业大户的唐海波尝到了甜头。

唐海波说，目前，脱贫攻坚已经进入了冲刺阶段，希望政府在发展产业脱贫时，“除加大对产业提供政策倾斜和技术指导外，还应向倡导企业家精神一样，通过多种形式表彰奖励产业大户，以倡导更多人投身‘三农’事业，带动贫困户脱贫，让更多农民实现增收致富。”

编辑： 钟莹