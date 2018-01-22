陕西明天起迎今冬第二次大范围雨雪

西部网讯(记者 秦振) 记者今天(1月22日)从陕西省气象台了解到，23-25日陕西将迎入冬来第二次大范围雨雪天气。

根据陕西省气象台22日发布的降温、大雪及低温持续消息显示，受北方冷空气南下和槽前暖湿气流共同影响，陕西1月23日到25日从南向北先后出现入冬以来第二次范围广、强度大、持续时间长的一次雨雪、降温及冰冻天气过程，主要降雪时段出现在24日至25日。

预计过程中，榆林南部、延安北部小雪，延安南部、铜川、宝鸡、咸阳、杨凌、西安、渭南、汉中、安康、商洛中到大雪，秦岭山区、安康东部及南部、商洛南部有暴雪。

过程降水量分布中，榆林南部、延安北部0～4mm，延安南部、关中4～6mm，陕南6～15mm。

记者了解到，此次过程中，陕北气温将下降8～10℃，关中、陕南下降6℃左右，最低气温榆林、延安出现在24日凌晨，关中、陕南出现在26日。预计届时，榆林-18～-16℃、延安-12～-10℃、关中-9～-7℃、陕南-6～-4℃。

在此次过程之后，27日至28日陕西大部地区仍有一次小到中雪天气，低温持续维持至月底，较历年同期气温偏低2℃左右。

陕西省气象台特别提示，本次天气过程以降雪、降温为主，由于气温偏低持续时间长，陕北南部、关中及秦巴山区易出现道路结冰，对交通、通讯、电力、 能源、农林业及农副产品供应不利，影响生产生活，建议各地相关部门提前做好雨雪的防御工作，特别要做好温室大棚加固、保温工作，确保棚室内作物正常生长。同时，公众需关注天气预报，及时添衣保暖，出行时要注意交通安全。