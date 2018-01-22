陕西营商环境不断改善 市场主体总量突破235万户

西部网讯（记者 熊惠玲 通讯员 郑爱民）记者今天（1月22日）从陕西省工商行政管理局获悉，陕西实行商事制度改革5年以来，营商环境不断改善，社会创业创新活力竞相迸发，目前，市场主体总量达到235.53万户。
据了解，陕西近五年累计登记市场主体182.53万户，是改革前历年积累总量的1.43倍。其中，2017年新登记市场主体55.19万户，同比增长42.79%，创下改革以来最高增速。截至2017年底，市场主体总量达到235.53万户。五年新增注册商标17.39万件、超过之前总量的2倍，有效注册量达到24.29万件。
记者了解到，我省加强事中事后监管，充分发挥信用的基石作用，坚持放管结合、宽严并举，重拳整治市场突出问题，市场监管理念方式发生深刻变革。监管方式从行政处罚“单一方式”转向行政处罚、信用约束“双轨并行”，实施“双随机、一公开”监管，实现12类40项检查事项全覆盖。
截至2017年底，列入经营异常名录企业5.38万户、严重违法企业名单11户，累计限制“老赖”1.11万人次，随机抽查企业1.85万户，抽查检查结果和行政处罚信息100%公示，企业诚信意识明显增强。2017年打假治劣专项执法行动查处假冒伪劣案件4990件，查获问题商品8.2万件。五年来，全系统查办各类案件10.69万件，有力打击和震慑了市场违法行为。
我省工商和市场监管部门还着力推动修订省消保条例，建成12315陕西工商百事通，大力推动放心消费创建，有效促进了消费维权工作升级提效，五年来全系统累计受理投诉咨询举报137.86万件，为消费者挽回经济损失2.31亿元。
编辑： 熊惠玲
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