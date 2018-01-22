为更好服务外宾 西安万名的哥的姐开展英语培训



西安市出租汽车集团开始“双语服务进车厢”活动培训会。

西部网讯（记者 熊惠玲 通讯员 刘春芳）2018年春运即将开始，到西安旅游的外宾也将大幅增加，为了更好地为外国友人提供优质服务，近日，西汽集团开展“双语服务进车厢”活动，提升所属万名出租车驾驶员外语能力，率先对雷锋车队驾驶员进行实用英语业务培训。培训内容包含了文明礼仪、旅游景点、酒店服务、车站机场出行等英语口语。

据了解，雷锋车队是西安市行业品牌车队，队里的驾驶员已经能用英语和外宾进行交流，在西安市举办大型国际会议期间雷锋车队驾驶员的服务得到了外宾的好评。为了更好地让驾驶员掌握对外宾的服务技巧，西汽集团还编印驾驶员英语培训教材，发放了西安市双语地图，配备外语翻译服务手机软件，多种举措让驾驶员更好更切心地服务外宾。

“目前西安正在建设国际化大都市和一带一路中心城市，到西安学习工作旅游的外宾将会越来越多，这次集团有针对性的对我们进行外语强化培训，既提高了自己的英语口语能力，又通过双语地图和翻译服务手机软件，拓宽了服务的方式，再也不用为和外宾沟通交流担心了。”驾驶员王志忠说，“如果我们每个驾驶员都能掌握一门外语，能和外宾面对面的交流，那将是对西安最好的宣传。”

西汽集团相关负责人表示，为满足西安大都市建设的需要，将利用定查日、专题培训、编制集团统一的培训课件，组建集团英语培训师队伍等形式，陆续对所属驾驶员进行外语培训，并适时组织驾驶员英语知识竞赛，内强素质、外树形象，提高所属万名出租车驾驶员外语水平和应用能力，提高出租车服务质量，提升窗口形象，展示西安大都市的文明风采，切实把驾驶员打造成为西安形象的宣传员、西安旅游的解说员。

编辑： 熊惠玲