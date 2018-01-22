2018年大学生寒假到陕西省政府见习活动今天启动。

西部网讯（记者 刘望）今天（1月22日）上午，来自西安交大、西工大、西北农林等17所省内高校的109名大学生走进陕西省政府，参观新城大院，并参加为期6周的大学生寒假到政府机关见习活动。

为贯彻落实教育育人、实践育人的方针政策，进一步加强大学生的社会责任意识与使命担当，引导学生心系国家、关注社会，在实践中学习、奉献、思考，在工作中磨砺、锻炼和提升自己，更好地走向社会、服务社会，

寒假前，省政府办公厅下发了《关于做好2018年寒假大学生到政府机关见习工作的通知》，面向全省高校遴选大学生参与寒假见习工作。西安交大、西工大、西北农林等17所省内高校的1000余名学生参与了报名，本着“公平公正、择优选定”的原则，经各高校院校两级公开笔试、面试，最终为省级机关选派见习生109名。

这些同学将于1月22日—3月2日期间，在40个省级政府部门见习，今年寒假见习共6周，较以往寒假见习相比时间最长，本次活动将首次向见习大学生发放见习问卷，调查见习大学生对见习单位和活动的评价和意见，促进政务活动更加公开透明。

在今天的启动仪式上，见习大学生们了解了陕西省省情和“十三五”发展规划，了解了公文处理和会议组织的基本流程和要求，同时作为公民代表，参加了“邀请公民代表走进省政府”活动，熟悉新城大院工作环境。

来自西安电子科技大学的马欢代表见习大学生发言，她说：“寒假期间在省政府见习的学生大多应和我一样，是土生土长的陕西人，一直热爱着这片三秦大地，而外地籍的同学们更是要克服种种困难，放弃假期回乡和休整，只为在这里再多留下一些自己的印记与力量。我们要迈步从头越，求真务实，用新的思想观念与思维方式，对待新的工作与任务。将计划变成行动，把信心落到实处。”

大学生到政府机关见习活动作为我省各级政府的一项常态化工作，自2012年7月省政府建立大学生假期到政府机关见习制度以来至2018年寒假，已开展到第十二期。前11期共有1300余名大学生在省政府各部门见习，21000多名大学生在市县政府机关和部分企业见习。