长安通丢失卡上余额怎么办? 一卡通提醒变更记名卡

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西部网讯 2018年1月15日至1月21日，西部网“民生热线”栏目收到陕西省各级党政相关部门回复网友的62条答复。其中网友反映的“长安通一卡通公司拒绝挂失”“临潼区一十字道路常年积水”“新城区燕兴公司家属院限时供水”等问题，有了明确结果。

长安通丢失 一卡通公司拒绝挂失

西安一卡通：建议办理记名卡

【网友留言】2018年1月11日，网友“一路前行”反映，我不慎将长安通一卡通丢失，但因绑定了城市公共自行车业务，故打电话致电城市自行车业务客服，申请挂失，并要求将卡上余额转至自己新办的卡上。但均被长安通公司拒绝，理由是长安通和城市公共自行车不属于同一系统，不予以补办。长安通公司的解释我无法接受，恳请相关部门关注解决。

2018年1月12日，“民生热线”栏目组将网友的情况反映给了西安城市一卡通公司。

【部门回复】2018年1月12日，西安城市一卡通公司给予回复：

长安通分为记名卡和不记名卡两种类型。该用户使用的为不记名卡。2013在长安通不记名卡上叠加公共自行车应用。为满足市民长安通卡使用中的挂失需求，自2016年10月记名卡发行后，我公司多次提醒尽快将公共自行车业务变更至长安通记名卡下。

在此，我公司郑重提醒有长安通挂失需求或此类不记名卡绑定自行车应用的用户，尽快前往长安通客服网点、招商银行网点办理长安通记名卡。

临潼区一十字路口常年积水

临潼区：积水已被清理

【网友留言】2018年1月15日，网友“平常心”反映，临潼区西泉街办兴王师家村，村里有一条排水沟，不具备排污功能，街道污水横流，遇到雨天道路根本无法通行。冬季结冰，常有人滑倒摔伤，严重影响村民的生产生活。希望政府帮忙解决。

2018年1月15日，“民生热线”栏目组将网友的情况反映给了临潼区人民政府。

【部门回复】2018年1月18日，临潼区政府办公室给予回复：

经查，关于道路积水情况属实。据了解此处道路建设较早地势较低，加上长期以来车辆碾压造成下陷，每逢雨雪天气村组内的排水均汇聚到此处，原有排水设施无法负担，加上村组前期规划不合理，长期以来均由村组干部利用水泵进行抽水清理。由于近期温度较低，未能及时清理，对群众出行造成不便，现村干部已将此处积水进行清理。

下一步，街办将联合村组对该处排水问题进行研究，就此问题寻找一个合理的解决办法。

编辑： 辛超