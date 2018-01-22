长安通丢失卡上余额怎么办? 一卡通提醒变更记名卡

西部网讯 2018年1月15日至1月21日，西部网“民生热线”栏目收到陕西省各级党政相关部门回复网友的62条答复。其中网友反映的“长安通一卡通公司拒绝挂失”“临潼区一十字道路常年积水”“新城区燕兴公司家属院限时供水”等问题，有了明确结果。
长安通丢失 一卡通公司拒绝挂失
西安一卡通：建议办理记名卡
【网友留言】2018年1月11日，网友“一路前行”反映，我不慎将长安通一卡通丢失，但因绑定了城市公共自行车业务，故打电话致电城市自行车业务客服，申请挂失，并要求将卡上余额转至自己新办的卡上。但均被长安通公司拒绝，理由是长安通和城市公共自行车不属于同一系统，不予以补办。长安通公司的解释我无法接受，恳请相关部门关注解决。
2018年1月12日，“民生热线”栏目组将网友的情况反映给了西安城市一卡通公司。
【部门回复】2018年1月12日，西安城市一卡通公司给予回复：
长安通分为记名卡和不记名卡两种类型。该用户使用的为不记名卡。2013在长安通不记名卡上叠加公共自行车应用。为满足市民长安通卡使用中的挂失需求，自2016年10月记名卡发行后，我公司多次提醒尽快将公共自行车业务变更至长安通记名卡下。
在此，我公司郑重提醒有长安通挂失需求或此类不记名卡绑定自行车应用的用户，尽快前往长安通客服网点、招商银行网点办理长安通记名卡。
临潼区一十字路口常年积水
临潼区：积水已被清理
【网友留言】2018年1月15日，网友“平常心”反映，临潼区西泉街办兴王师家村，村里有一条排水沟，不具备排污功能，街道污水横流，遇到雨天道路根本无法通行。冬季结冰，常有人滑倒摔伤，严重影响村民的生产生活。希望政府帮忙解决。
2018年1月15日，“民生热线”栏目组将网友的情况反映给了临潼区人民政府。
【部门回复】2018年1月18日，临潼区政府办公室给予回复：
经查，关于道路积水情况属实。据了解此处道路建设较早地势较低，加上长期以来车辆碾压造成下陷，每逢雨雪天气村组内的排水均汇聚到此处，原有排水设施无法负担，加上村组前期规划不合理，长期以来均由村组干部利用水泵进行抽水清理。由于近期温度较低，未能及时清理，对群众出行造成不便，现村干部已将此处积水进行清理。
下一步，街办将联合村组对该处排水问题进行研究，就此问题寻找一个合理的解决办法。
编辑： 辛超
娱乐而在另外一段中视频中，小七躺在雪地打滚，十分可爱。妈妈维多利亚为她配文“Snow Angle”（雪天使），也是被女儿萌到不行。01-22
娱乐林志颖晒出与好友张柏芝、任贤齐的合照，并且配文：感谢两位好友，力挺我的25周年专辑mv，今天大家辛苦啦！01-22
娱乐据悉，除了写得一手好字，其全英文学习、画得一手好画的才华以及耐心劝妈妈写完作业再玩的懂事态度就曾获得了不少网友的称赞。01-22
娱乐近日，张柏芝亮相某活动现场，一袭简洁的白色鱼尾长裙，勾勒优雅美好身材，仙气十足。01-22
娱乐两代人在择偶观、婚姻观上的差异，有时也导致父母最后定下的对象并非年轻人自己的理想型。01-22
娱乐这一切也让大家第一次看到了章子怡柔软、真心、为友人“托底”的一面，“冠军导师”也可谓不负此名。01-22
娱乐马思纯现身机场，大衣、运动裤、系围巾，御寒又时尚。01-22
娱乐甄子丹在社交网络上晒出一组照片，原来是新片《肥龙过江》的后台工作照，照片中甄子丹正坐在监视器前认真观察拍摄内容。01-21
娱乐与姚晨以往塑造的角色不同，苏明玉这一个角色不仅有职场女强人的干练，还有面对家庭时的复杂情感。01-21
娱乐孟京辉的另一部作品《他有两把左轮手枪和黑白相间的眼睛》，去年受邀赴意大利斯波莱托艺术节演出后，此次也将亮相深圳。01-20
娱乐北京卫视此举成就了《琅琊榜2》“一日三平台播四次”的罕见排播优势，但可惜三大平台的播出进度不一样，反而分流了收视群体。01-20
娱乐上海，潘粤明现身上海虹桥机场。潘粤明一身低调黑衣，戴着花色小围巾做点缀，他过安检时摘掉帽子，露出肉脸和乱发好似“邋遢大叔” 。01-19