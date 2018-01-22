麦德龙永辉超市进口鱼大肠菌群超标 要求立即下架

西部网讯（记者 熊惠玲）近期，陕西省食品药品监督管理局抽检饮料、炒货食品及坚果制品、水产制品、茶叶及相关制品、糕点、薯类和膨化食品、速冻食品等7类食品共113批次样品，其中合格样品108批次，不合格样品5批次。
抽检饮料25批次，不合格2批次；炒货食品及坚果制品1批次，不合格1批次；水产制品2批次，不合格2批次；茶叶及相关制品23批次、糕点49批次、薯类和膨化食品1批次、速冻食品12批次均未检出不合格样品。
洛南县华阳纯净水厂销售生产的 18.9L /桶華阳优质健康纯净水，大肠菌群超标；铜绿假单胞菌检出值为1CFU/250mL、7CFU/250mL、2CFU/250mL、5CFU/250mL、0CFU/250mL，标准规定均为不得检出。
府谷县淼泉源纯净水厂销售生产的 18.9L /桶淼泉源包装饮用水，亚硝酸盐(以NO2-计)检出值为0.03mg/L，标准值为≤0.005 mg/L。
陕西华润万家生活超市有限公司泾河新城分公司销售的标称陕西秦韵食品有限公司生产的大粒农场牌 160克 /袋蒜茸花生，二氧化硫残留量检出值为 0.22 g /kg，标准规定为不得使用。
西安麦德龙商贸有限公司销售的冰鲜三文鱼柳（尾），检出大肠菌群超标。陕西永辉超市有限公司西安曲江池东路分公司销售的（日邦）进口三文鱼，大肠菌群检出值超标；菌落总数检出值超标。
对上述抽检中发现的不合格产品，生产企业所在地咸阳、榆林、商洛市食品药品监督管理局已责令企业查清产品流向，召回不合格产品，并分析原因进行整改；经营单位所在地西安、咸阳、榆林、商洛市食品药品监督管理局已要求有关单位立即采取下架等措施，控制风险，并依法予以查处。
编辑： 熊惠玲
娱乐而在另外一段中视频中，小七躺在雪地打滚，十分可爱。妈妈维多利亚为她配文“Snow Angle”（雪天使），也是被女儿萌到不行。01-22
娱乐林志颖晒出与好友张柏芝、任贤齐的合照，并且配文：感谢两位好友，力挺我的25周年专辑mv，今天大家辛苦啦！01-22
娱乐据悉，除了写得一手好字，其全英文学习、画得一手好画的才华以及耐心劝妈妈写完作业再玩的懂事态度就曾获得了不少网友的称赞。01-22
娱乐近日，张柏芝亮相某活动现场，一袭简洁的白色鱼尾长裙，勾勒优雅美好身材，仙气十足。01-22
娱乐两代人在择偶观、婚姻观上的差异，有时也导致父母最后定下的对象并非年轻人自己的理想型。01-22
娱乐这一切也让大家第一次看到了章子怡柔软、真心、为友人“托底”的一面，“冠军导师”也可谓不负此名。01-22
娱乐马思纯现身机场，大衣、运动裤、系围巾，御寒又时尚。01-22
娱乐甄子丹在社交网络上晒出一组照片，原来是新片《肥龙过江》的后台工作照，照片中甄子丹正坐在监视器前认真观察拍摄内容。01-21
娱乐与姚晨以往塑造的角色不同，苏明玉这一个角色不仅有职场女强人的干练，还有面对家庭时的复杂情感。01-21
娱乐孟京辉的另一部作品《他有两把左轮手枪和黑白相间的眼睛》，去年受邀赴意大利斯波莱托艺术节演出后，此次也将亮相深圳。01-20
娱乐北京卫视此举成就了《琅琊榜2》“一日三平台播四次”的罕见排播优势，但可惜三大平台的播出进度不一样，反而分流了收视群体。01-20
娱乐上海，潘粤明现身上海虹桥机场。潘粤明一身低调黑衣，戴着花色小围巾做点缀，他过安检时摘掉帽子，露出肉脸和乱发好似“邋遢大叔” 。01-19