2017陕西生产总值超2.1万亿 经济动力增强质效提升



2017年陕西全省实现生产总值21898.81亿元，比上年增长8.0%。

西部网讯（记者 熊惠玲）今天（1月22日）上午，在陕西省人民政府新闻办公室举行的“2017年陕西国民经济运行情况”发布会上，陕西省统计局新闻发言人、总统计师张烨对外公布了2017年陕西省经济运行的总体情况。

初步核算，2017年全省实现生产总值21898.81亿元，比上年增长8.0%，高于全国1.1个百分点。总体来看，2017年我省国民经济运行情况呈现总体平稳、动力增强、质效提升的良好态势。

农业生产保持平稳 工业经济稳步回升

张烨介绍说，2017年，虽受气候因素影响秋粮减产，但夏粮丰收，全省粮食总产量1216.2万吨，比上年下降1%，实现平丰年。其中夏粮产量482.5万吨，秋粮产量733.7万吨。

2017年，全省规模以上工业企业实现总产值24854.43亿元，比上年增长18.8%，较上年加快11.4个百分点；规模以上工业增加值增长8.2%，加快1.3个百分点，是2015年来最好水平。

分能源和非能源工业看，能源工业增加值增长5.5%；非能源工业增长10.2%，增速高于能源工业4.7个百分点。其中，汽车制造业增长45.6%，较上年加快26.3个百分点；医药制造业增长13.7%，加快1.2个百分点；计算机、通信和其他电子设备制造业增长13.6%。高技术产业增长13.9%，高于规上工业5.7个百分点。

房地产开发投资增长加快 消费保持两位数增长

2017年，房地产开发投资3101.97亿元，比上年增长13.3%，较上年加快3.6个百分点；商品房销售面积3890.4万平方米，增长19.2%，加快9.7个百分点；商品房销售额2661.08亿元，增长49.1%，加快37.3个百分点。

截至2017年末，商品房待售面积936.86万平方米，增长5%，较上年回落24.7个百分点。

2017年，全省社会消费品零售总额8236.37亿元，比上年增长11.8%，较上年加快0.8个百分点。

在商品零售中，限额以上企业（单位）商品零售额4989.71亿元，比上年增长12.4%，较上年加快2.5个百分点。按用途分，吃类商品零售693.03亿元，增长15.7%；穿类677.59亿元，增长10.4%；用类3619.09亿元，增长12.2%。

2017年，全省限额以上企业（单位）网上零售额300.76亿元，比上年增长47.8%，持续保持高位增长。

经济发展质量效益持续提高

张烨说，“近年来，省委省政府在确保我省经济稳定增长的同时，更加注重提升企业效益、民生改善和生态保护，我省经济发展质量效益持续提高。”

她分析说，从衡量经济运行质量的几个关键性指标来看，税收占地方财政收入比重提高。地方财政中税收收入增长23.3%，是2012年以来最好水平；占地方财政收入的74%，较上年提高8.3个百分点。

“我们的工业企业经济效益持续改善，企业利润始终保持55%以上的高速增长。”她介绍说，城镇、农村居民人均可支配收入增速均快于去年；企业退休人员基本养老金实现“十三连调”。城镇新增就业45.5万人，城镇登记失业率3.28%，低于年度控制目标，民生在发展中不断改善。

她说，绿色发展步伐在加快，发展的可持续性增强。“预计2017年单位GDP能耗下降4%以上，降幅较上年扩大0.17个百分点。环境治理力度加大，全省13个市（区）平均优良天数增加8.8天，平均优良天数比例为65.3%，同比上升2.4个百分点。”

张烨表示，政府有税收，企业有利润，居民有收入，环境有改善，表明我省经济发展更具效益、更有质量、更为稳健，经济增长的稳定性、协调性和可持续性明显增强。

编辑： 熊惠玲