点赞！2017年西部网民生热线网友最满意答复TOP10

西部网讯（记者 周到 实习生 李佳霖）花季少女面临失学困境期 政府救助免除学费、通村水泥路14年未修成 三个月打通致富路、西安旅游被骗买天价石斛 临潼工商当天协调退款……
在过去的2017年里，通过西部网民生热线问政平台，有2561名网友合理、有效地表达出了他们的求助、意见和建议；有2131件网友的烦心事得到了反馈或解决。有500余个厅局、市县单位及基层街办、乡镇政府调查处理网友的难题，力求给出满意的解答；而民生热线的编辑记者也实践着“点击网络民意，传递百姓呼声”的承诺，平均每个工作日转达、调查网友的留言10条以上。
2017年已经结束，我们关注了道路交通、社会保障、社会治安、城市建设、脱贫攻坚、行政作风、生态环境、教育入学等方面的问题，争取实现事事有回复。根据各部门答复的时效性、解决问题的程度以及网友的反馈，民生热线栏目选出了2017年度满意度最高的10条答复。
感谢相关政府部门及时、用心回应网民关切。
TOP10：物业问题—买了新能源汽车却装不了充电桩 已协助处理
督办单位：经开区网信办
解决时效：11天
2017年10月16日，网友“苍劲的老树”反映：西安雅荷物业不允许业主安装新能源汽车充电桩，如果没有充电桩，新能源车使用将极不方便，请帮忙解决。
10月27日，西安经开区网信办回复：我委已要求物业公司严格执行政府相关规定，积极配合相关部门进行安装。物业公司表示，将会根据小区实际情况，邀请业主、供电部门、消防部门进行协商，确定解决方案，尽快将新能源汽车充电桩安装到位。
网友反馈：经物业协调，小区充电桩已经安装完毕，新能源汽车不受限行影响而且环保，给我的生活带来了极大的便利，感谢民生热线。
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编辑： 辛超
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