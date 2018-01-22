陕西文物继续亮相《国家宝藏》 大克鼎引出家族传奇

易烊千玺在《国家宝藏》上守护的大克鼎，背后还有另一段故事。

大克鼎的铭文，记录了克凭借先祖功绩，受到周王策命，并被赏赐大量土地、奴隶的内容.

西部网讯（记者 敬泽昊）在最新一期的《国家宝藏》舞台上，易烊千玺守护的大克鼎压轴亮相上海博物馆专场。他演绎了大克鼎的前世故事，大克鼎的捐赠者潘达于的孙子则讲述了它的今生传奇。

和很多重磅文物重现天日于不经意间一样，光绪十六年（1890年），一位名叫任致远的陕西扶风任家村农民，在取土时意外地发现了一座埋有大克鼎等多件青铜器的西周窖藏。

在那个乱世，青铜器对于土匪恶霸和达官显贵而言，不仅是身份地位的象征，也是获取金钱和权利的捷径。于是任家村挖到宝贝的消息很快就传到了古董商耳中，这里面就有服务于潘达于爷爷潘祖荫的古董商。

因为古董商的到来，任致远才意识到这件文物的重要性，为了多换些银两，他就打造了一部新的马车，买了三匹好马，将大克鼎在内的青铜器全部装车，拉到西安出售。但想在西安城里找到一个好买家，对于没有太多门路的乡下人来说，无疑于大海捞针。

不过任致远来西安卖宝贝的消息很快传开了，官府派来的说客和打手找上了门，他们恫吓任致远，说这些都是远古皇家墓葬的随葬品，他属于私掘皇家墓葬，按照清朝法律规定要被问斩，并劝他赶快逃命否则性命难保。

任致远被吓跑了，但大克鼎并没有充公，而是落入了《新元史》作者柯劭忞的手中。当时位极人臣的潘祖荫，先是从左宗棠处入手另一件西周重器大盂鼎，而后又花费重金购得大克鼎。于是在当时被誉为“海内三宝”的三件西周重器（另一件为毛公鼎），两件都被潘家收入囊中。

接下来的故事，潘祖荫的后人在国家宝藏的舞台做了详细的讲述——抗战时期，潘达于为了保住国宝，扛住了日寇的威逼利诱，将大盂鼎、大克鼎偷偷掩埋。建国后，又将包括这两件重器在内的一批珍贵文物无偿捐献给了国家。

而任致远的儿子任登肖，在上世纪40年代因为取土，又发现了一座青铜器窖藏。这也给他带来了无尽的灾祸——先是被土匪多番抢掠，后又因挖到文物在文革时期被批斗。于是 “穷人挖宝遭祸灾，富人抢宝发横财”的民谣便在当地传开了。在平反后，因为挖出过文物，任登肖被扶风县文化馆发展成为文物保护通讯员。据他的孙子任周方回忆，老人非常珍惜这份殊荣，后人也按照老人的遗愿，将文物保护通讯员证书一并入土。

任周方2000年到上海博物馆参观，在展室里看到了熟悉而又陌生的大克鼎，他记得自己当时蹲在展柜旁边特意拍了一张照片，因为这毕竟是他曾祖父挖出又失去100多年的东西。失去后家里人就再也没有看见过，在一个世纪后，他成为家族里第一个又见到大克鼎真容的人。

或许是因为机缘巧合吧，任周方1977年考入北京大学，学的便是考古专业。调查研究这些和自己家族渊源颇深的青铜器，便成了他长期坚持的一项工作。据他介绍，两座窖藏里大概出土了两百多件青铜器，包括著名的仲义父铜器群、克组铜器和梁其组铜器。有些几经辗转进入国内多家文博机构，有些流失海外，有些则不知所踪。

如今已经从宝鸡文物旅游局局长任上退休的任周方，还在收集这些青铜器的资料，准备做更加系统的研究。对他来说，这不仅是学术层面的需求，更是作为后人的一种责任。

编辑： 李媛