"美体减肥仪"能治百病? 老人被忽悠深信不疑排队买

“神器”号称能治百病，老人深信不疑排队购买。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 王毅） 打着治病旗号，却用一堆顶多起到保健作用仪器，忽悠老年人的所谓体验店，《都市快报》报道了不知道多少次，可这样的现象却依然不少见。今天（1月21日）在西安市西郊，又出现了一家号称“包治百病”的体验店。

和很多老年人一样，家住西安西郊王阿姨（化名）也有诸如腿疼、血压高这样的老年病。最近一段时间，王阿姨每天早上都会外出，而孩子们只知道她这是外出看病了。

王阿姨女儿：“阿房一路那有个理疗馆，最近老人老是往那跑呢，问她干嘛呢，她说在那看病呢。”

一开始家里人也没在意，直到有一天老人回家向孩子们提了一个要求。

王阿姨女儿：“老人回来说人家那有个仪器，啥病都能治，仪器人家卖12000元，老人现在要买呢。”

虽然孩子们对于老人口中的神奇仪器心存疑问，可王阿姨却没有半点怀疑，坚决认为其物有所值。

王阿姨：“东西是好东西，就看你是治啥呢，就是哪里不舒服，胃，或者便秘了，或者别的什么，人家给你调理。”

编辑： 王瑜