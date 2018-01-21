宝鸡一小伙想去缅甸"挣大钱" 不料却遭遇绑架

小王的朋友圈截图。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 赵越 南岳） 王师傅是宝鸡人，他之所以来到西安就是为了寻找自己17岁的儿子小王。小王半年前来到西安打工，一直和家里保持着联系。但就在1月16日，儿子打来了一通电话，不是寒暄问候，而是告诉王师傅，他被绑架了。

王师傅：“我想着娃怎么能跑国外去了，说是在缅甸。”

于是，王师傅和家人只能等对方打来电话，才能和孩子说上几句话。通过王师傅的电话录音可以听到，对方的目的很明确，就是要钱。

小王：“你一定要和他们好好说，你一句话说不好他们就打我呢。”

王师傅：“你们现在要多少钱？”

绑匪：“不是说我们要多少钱，小王现在欠我们多少钱就得还我们多少钱。”

王师傅：“那欠你们多少钱？”

绑匪：“五万，你今天能凑多少钱就赶紧打过来，让他吃口饭。每天见钱，每天有饭吃，没有钱打过来的话三天吃一顿饭，一顿饭还是半碗。”

编辑： 王瑜