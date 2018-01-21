马路边拴着一匹马? 主人骑车走亲戚它跟着跑来了

马路边拴匹马？原是主人铜川骑车来它跟着跑来。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 冯勇） 城市里各色东西应有尽有，不过看看昨天农兴路的马路边，你肯定还是会惊讶到长大嘴巴。昨晚（1月20日）的西安北郊农兴路边，竟然拴着一匹马。

附近群众：“骡子耳朵大，马耳朵小，这是马，不是骡子，昨天就见它了。”

这匹马在马路边呆了两天了，他的主人呢，也在路旁坐着。

附近群众：“您坐那儿干啥？”

马主人：“我是铜川新区人，这是母马，找公马下小马，这是省会，人多点。来了两天，晚上在大明宫坐了一晚上。”

附近群众：“马这两天吃啥？”

马主人：“吃草么，大明宫地上草多很，马吃草你看精神很。”

编辑： 王瑜