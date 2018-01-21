长安区一农户养百余野山鸡 遇上偷鸡贼全飞走了

农户创业养百余野山鸡，却遇上了偷鸡贼。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 许萌） 去年《都市快报》报道过西安长安区一家农户养野山鸡愁销路的新闻，今年这家农户一点也不愁销路，可是鸡都被偷了。

家里养了上百只野山鸡，无奈山鸡飞得太快，飞走的比卖的多。去年在都市快报的帮助下，长安区柳家寨村这家农户的野山鸡找到了销路。今年这家农户继续创业养野鸡，可新的问题出现了，鸡突然没了。

长安区柳家寨村养鸡户刘女士：“养了上百只，年前就能卖钱了，可是遇上偷鸡贼了。”

故事要从前天早上说起。

刘女士：“我早上起来一看，鸡圈的门都被打开了，鸡全没了。门口还看见一个蛇皮袋子，不知道他偷走没有，反正鸡全跑了。”

编辑： 王瑜