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西安一小区住户暖气管道爆裂 家中犹如水帘洞

时间：2018-01-21 20:09:19  来源：西部网-陕西新闻网  作者：张妙妍 任建明

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西安一小区住户暖气管道爆裂 家中犹如水帘洞

今天（1月21日）上午，家住电子正街怡兴小区的郭女士向记者反映，家里面今天一早成了水帘洞。

电子正街一小区住户暖气管爆裂，家中犹如水帘洞。

电子正街一小区住户暖气管爆裂，家中犹如水帘洞。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报午间版》记者 张妙妍 任建明） 今天（1月21日）上午，家住西安电子正街怡兴小区的郭女士向记者反映，家里面今天一早成了水帘洞。

记者在郭女士家中看到，漏水的位置在郭女士家中的卫生间。推开卫生间的门可以看到，郭女士家的卫生间俨然成了水帘洞，大量热气腾腾的水从吊顶流下。郭女士和家人都穿着短袖短裤对这些水进行清理。

郭女士告诉记者，今天早上七点多钟，家里就开始出现漏水的情况。尽管一家人奋力清理，浑身都被水打湿，但是因为漏水严重，郭女士家的壁纸墙体都被浸泡出了痕迹。

随后，郭女士也将此事反映给了小区物业。经过物业工作人员的检查，原来是郭女士家厕所吊顶上的暖气管道发生爆裂。

记者从小区物业了解到，管道爆裂有很多因素，目前他们已经将郭女士家的暖气阀门关闭，等到修好管道后，再给郭女士家重新打开阀门供暖。

编辑： 王瑜

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