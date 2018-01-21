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渭南一产妇突犯急症 转院至西安医疗费成难题

时间：2018-01-21 20:11:53  来源：西部网-陕西新闻网  作者：李玄 张倩

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渭南一产妇突犯急症 转院至西安医疗费成难题

母亲的伟大不仅仅在于孕育生命，更是在一朝分娩时，可能会遭遇各种，与死亡擦肩而过的事，一位来自渭南危重产妇因为病情危急，从渭南当地医院转院至西安市第四医院。

渭南一产妇突犯急症，转院至西安就医医疗费难筹。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报午间版》记者 李玄 张倩） 母亲的伟大不仅仅在于孕育生命，更是在一朝分娩时，可能会遭遇各种与死亡擦肩而过的事。一位来自渭南危重产妇因为病情危急，从渭南当地医院转院至西安市第四医院。

据记者了解，产妇因为当时患有妊娠期急性脂肪肝，必须立即进行生产，医生随即对产妇进行了剖宫产。

经过手术，孩子提前3周顺利出生，但是梁女士仍在重症监护室接受治疗。

据产妇家人说，他们一家来自渭南市蒲城县的一个小山村，家庭收入微薄。之前的费用已经花费了18万元，而这些钱都是亲戚朋友东拼西凑借来的。

据记者了解，产妇家的收入来源主要靠她的婆婆，产妇每天的医疗费用仍需要大约3万元，这让他们一家人陷入了很大困难。

产妇婆婆郭女士联系方式：187-9136-4639

编辑： 王瑜

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