陕西省十二届人大常委会第四十次会议闭幕

西部网讯（记者 秦振）在顺利完成各项议程后，陕西省十二届人大常委会第四十次会议于1月21日下午在西安闭幕。省人大常委会副主任胡悦主持第二次全体会议，副主任姚引良、刘小燕、朱静芝、李晓东、张迈曾、吴前进、李金柱和秘书长韩水岐出席。

会议表决通过了省人大常委会关于接受冯新柱辞去陕西省副省长职务的请求的决定。

会议原则通过了省人大常委会工作报告（讨论稿），决定根据审议意见对报告再作进一步修改完善后，提请省十三届人大一次会议审议。

会议表决通过了省人大常委会代表资格审查委员会关于个别代表的代表资格的报告、关于省十三届人大代表的代表资格的审查报告，确认568名省十三届人大代表代表资格有效。据此，出席省十三届人大一次会议的省十三届人大代表人数为568人。

会议分别表决通过了省十三届人大一次会议议程（草案）、主席团和秘书长名单（草案），决定提请省十三届人大一次会议预备会议通过或选举。会议还表决通过了省十三届人大一次会议列席人员名单，名单将印发省十三届人大一次会议。

会议以按表决器的方式，表决通过了有关人事议案，任命李智为省高级人民法院副院长、审判委员会委员、审判员，杨春雷为省人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，颁发任命书，并组织两人分别向宪法宣誓。会议要求，新任命人员要不忘初心，牢记使命，勤勉工作，清正廉洁，依法履职，不辜负党和人民的信任和重托。

胡悦在闭幕会上讲话时表示，本次会议是本届省人大常委会的最后一次全体会议，意味着本届省人大常委会即将完成时代赋予的历史使命。五年来，省人大常委会各位委员以高度的政治自觉、强烈的以人民为中心理念，把人民对美好生活的向往作为工作的出发点和落脚点，依法高效履职，推动和实现了省人大常委会依法充分履职，为推进陕西民主法治建设发挥了独特作用，为陕西经济社会发展作出了应有贡献。省十三届人大一次会议召开在即，大会各项准备工作已基本就绪，希望本届省人大常委会全体组成人员旗帜鲜明讲政治，坚决贯彻省委要求，继续发挥表率作用，为把十三届人大一次会议开成一个民主、团结、求实、奋进的大会而继续努力。

陕西省政府副省长魏增军列席会议。

编辑： 王瑜