渭南发布重污染天气蓝色预警 启动Ⅳ级应急响应

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心记者 杜鹏 孙挺） 今天（1月21号）下午1点，渭南市重污染天气应急指挥部发布 渭南市重污染天气蓝色预警，并启动Ⅳ级应急响应。

据通告，受静稳天气影响，自1月20日下午起，渭南市空气质量处于重度污染，经会商预测，污染还将持续，预计21日渭南市空气质量以重度污染为主。

根据《渭南市重污染天气应急预案》，市重污染天气应急指挥部决定发布渭南市重污染天气蓝色预警，从1月21日13时起启动Ⅳ级应急响应，由渭南市各县市区政府（管委会）和市级相关部门组织落实相应的健康防护、建议性减排和强制性减排等措施。同时，欢迎社会各界监督，如发现落实不到位情况或污染环境事件，请及时拨打环境投诉电话12369，以便及时查处。

渭南市空气质量实时发布系统显示：今天下午3点，渭南市实时空气质量指数（AQI）是228，空气质量是“重度污染 五级”，首要污染物为PM2.5。

编辑： 王瑜