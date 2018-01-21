陕西确定568名省第十三届人民代表大会代表资格

西部网讯(记者 秦振) 今天(1月21日)，在陕西省第十二届人民代表大会常务委员会第四十次会议上，表决通过了陕西省第十二届人民代表大会常务委员会代表资格审查委员会关于陕西省第十三届人民代表大会代表的代表资格的审查报告(以下简称《报告》)。

根据《报告》内容，对各选举单位选举的569名陕西省第十三届人民代表大会代表的代表资格，从法律程序和规定上进行了审查，确认568名代表的代表资格有效。

其中，由西安市选出的代表冯新柱，因涉嫌严重违纪，其代表资格不予确认。

编辑： 张娟