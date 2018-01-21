春节临近，西安三兆村各式灯笼迎来了产销旺季。

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 惠鑫）离2018年春节越来越近了，素有“灯笼村”之称的西安三兆村，各式灯笼迎来了产销旺季。

在三兆村，记者看到，不少村民家门口挂着出售灯笼的广告，各家门口悬挂的大型红灯笼很是抢眼。

在一家灯笼制作公司里，工人们正在抓紧赶制灯笼。员工车小华说，随着市场需求的变化，三兆村的灯笼产业发生了不小的变化。“像以前，几乎家家户户都在做，就作为大家生活的经济来源。最近几年，做的人少了，但是量大了，现在剩下这些人做工艺灯比较多，走的也比较远，像甘肃、四川各个地方都会有三兆的灯笼。”

今年是狗年，在车小华他们的灯笼制作厂房里，几个不同尺寸，围绕生肖狗造型的工艺灯，骨架已经成型，几位师傅正忙着焊接。车小华说，这类工艺灯市场很欢迎，前两天刚销售完一批，又来了一批订单。

车小华：“就是过年期间生意比较忙，年跟前和平常相差我估计在五六倍以上，元旦跟前，就开始准备过年的大型工艺灯，还有工灯，过年量比较大，也开始准备了，工期紧的话，一二十个工人可能会连夜赶。”

目前，在西安三兆村，做灯笼的村民每户至少年产5到10万个，规模大的可以达到30到50万个。

编辑： 张娟