新闻频道 > 本网原创

商洛：卡车司机开车不慎撞路边山体 两人被困驾驶室

时间：2018-01-21 15:15:58  来源：西部网-陕西新闻网  作者：宋洁 于杨

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。

商洛：卡车司机开车不慎撞路边山体 两人被困驾驶室

昨天（1月20日）晚上7点左右，商洛商州区203省道商州往山阳方向，一辆卡车撞到路边的山上，两人被困。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 宋洁 于杨）昨天（1月20日）晚上7点左右，商洛市商州区203省道商州往山阳方向，一辆卡车撞到路边的山上，车内两人被困。

事故现场，一辆装载沙子的卡车撞到路边山上，两名30多岁的男子被困，伤势严重。由于驾驶室与山体撞击较为严重，空间狭小无法用破拆器救援，消防官兵立即与交警沟通，对车辆进行转移。

十几分钟后，现场车辆被移出，作业空间变大。半个小时后，第一名被困人员被成功救出。

随后，消防官兵立即用液压顶杆把严重变形的驾驶室门扩大，对驾驶室内杂物进行清理，拓宽营救空间。40分钟后，第二名被困者被成功救出，两人被送往医院，生命体征平稳。

交警部门初步判断，事故原因是由于卡车驾驶员操作不慎导致。

编辑： 张娟

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
  • 了解陕西大事 关注陕西头条
  • 陕西本地最火图片社交APP

世相/发现

民生热线

视频

西安出台户籍新政2.0版 落户只要身份证毕业证

限行变常态化 西安逃离“堵”城前十位

DISCOVER SHAANXI

忒别忒

《无问西东》：18岁那年想好怎么度过一生了吗？

全景

专题