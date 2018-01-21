商洛：卡车司机开车不慎撞路边山体 两人被困驾驶室

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 宋洁 于杨）昨天（1月20日）晚上7点左右，商洛市商州区203省道商州往山阳方向，一辆卡车撞到路边的山上，车内两人被困。

事故现场，一辆装载沙子的卡车撞到路边山上，两名30多岁的男子被困，伤势严重。由于驾驶室与山体撞击较为严重，空间狭小无法用破拆器救援，消防官兵立即与交警沟通，对车辆进行转移。

十几分钟后，现场车辆被移出，作业空间变大。半个小时后，第一名被困人员被成功救出。

随后，消防官兵立即用液压顶杆把严重变形的驾驶室门扩大，对驾驶室内杂物进行清理，拓宽营救空间。40分钟后，第二名被困者被成功救出，两人被送往医院，生命体征平稳。

交警部门初步判断，事故原因是由于卡车驾驶员操作不慎导致。

编辑： 张娟