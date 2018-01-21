杨春雷任陕西省人民检察院副检察长

西部网讯(记者 秦振) 今天(1月21日)，在陕西省第十二届人民代表大会常务委员会第四十次会议上，表决通过了杨春雷为陕西省人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
编辑： 张娟
娱乐甄子丹在社交网络上晒出一组照片，原来是新片《肥龙过江》的后台工作照，照片中甄子丹正坐在监视器前认真观察拍摄内容。01-21
娱乐与姚晨以往塑造的角色不同，苏明玉这一个角色不仅有职场女强人的干练，还有面对家庭时的复杂情感。01-21
娱乐孟京辉的另一部作品《他有两把左轮手枪和黑白相间的眼睛》，去年受邀赴意大利斯波莱托艺术节演出后，此次也将亮相深圳。01-20
娱乐北京卫视此举成就了《琅琊榜2》“一日三平台播四次”的罕见排播优势，但可惜三大平台的播出进度不一样，反而分流了收视群体。01-20
娱乐上海，潘粤明现身上海虹桥机场。潘粤明一身低调黑衣，戴着花色小围巾做点缀，他过安检时摘掉帽子，露出肉脸和乱发好似“邋遢大叔” 。01-19
娱乐晚间周杰伦在社交媒体晒出昆凌为自己做的翻糖蛋糕，开心写道，“你做的蛋糕有点厉害，确定要吃吗”，甜蜜满溢。01-19
娱乐网友见此也纷纷留言表示服气：“一般都是美甲师给涂，明星美美的就好，没想到涛姐如此接地气，又解锁了你的新技能诶。01-19
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娱乐巧的是，昆凌日前才在社交网站发了张早餐图，写着“早餐后带小孩子上学“”，意外曝光2岁多的爱女小周周已开始上课，也让周董的新单曲名称多了份想象空间。01-18
娱乐身着黑色皮袄搭配黑色牛仔裤和黑色棒球帽，一身全黑look霸气十足。架黑超擦红唇，时而酷酷的低头看手机，时而露出一抹浅笑，分分钟撩人一脸。01-18
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娱乐春晚语言类节目五审正在进行。贾乃亮、蔡明、郭冬临、潘长江、李明启、贾玲、杨紫等演员现身。01-18