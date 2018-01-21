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杨春雷任陕西省人民检察院副检察长

时间：2018-01-21 15:03:23  来源：西部网-陕西新闻网  作者：秦振

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杨春雷任陕西省人民检察院副检察长

今天(1月21日)，在陕西省第十二届人民代表大会常务委员会第四十次会议上，表决通过了杨春雷为陕西省人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

西部网讯(记者 秦振) 今天(1月21日)，在陕西省第十二届人民代表大会常务委员会第四十次会议上，表决通过了杨春雷为陕西省人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

编辑： 张娟

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