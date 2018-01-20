碑林区教育局回应“校长醉酒后让女教师代驾”:若核查属实绝不姑息

西部网讯（记者 彭芬） 今天(1月20日)，针对某公众微信号发布的《西安一中学教师警告校长:不要总是半夜喝醉后电话女教师给你代驾》一文，西安市碑林区教育局回应称，碑林区纪委派驻区教育局纪检组已启动核查程序，如果核查属实，将依纪依规严肃处理，绝不姑息。

回应称，该局党委于今日上午11:00召开专题会议，认真梳理文章反映的情况，决定成立专项调查小组，对有关情况展开调查。初步认定，文章反映的学校是西安市中铁中学，校长为李进。

下午16:30，碑林区教育局党委指派分管组织和纪检工作的两位局领导，全程参与指导中铁中学党支部专题组织生活会。会上，中铁中学校长李进针对“大会小会都是一言堂、严于律人，宽以律己、个人的事高于一切”等作风问题，进行了深刻剖析、查摆了自身问题，校班子成员及教师代表充分发表了意见和建议。

对于文章反映可能涉及的违规违纪问题，碑林区纪委派驻区教育局纪检组已启动核查程序，如果核查属实，将依纪依规严肃处理，绝不姑息。

碑林区教育局党委已在全区教育系统组织开展作风纪律专项整顿，并以此为戒，举一反三。恳请社会各界给予监督，共同营造风清气正的良好环境。

编辑： 王瑜