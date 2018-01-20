新闻频道 > 本网原创

省文化厅助力脱贫攻坚 组织文艺小分队新春前后走基层

时间：2018-01-20 20:54:19  来源：西部网-陕西新闻网  作者：敬泽昊

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。

省文化厅助力脱贫攻坚 组织文艺小分队新春前后走基层

1月20日，“新春文化进万家 助力脱贫奔小康”系列惠民演出在宝鸡千阳县崔家头镇启动。

“新春文化进万家 助力脱贫奔小康”系列演出在1月20日正式启动。

西部网讯（记者 敬泽昊） 为落实党的十九大“不忘初心，牢记使命，决胜全面建设小康社会”的伟大目标，为陕西脱贫攻坚贡献文化力量。1月20日，“新春文化进万家 助力脱贫奔小康”系列惠民演出在宝鸡千阳县崔家头镇启动。在农历新春前后，由陕西省文化厅组建的文艺小分队，将在乌兰牧骑“红色文艺轻骑兵”精神的指引下，奔赴全省20个贫困县进行演出。

在当天的演出中，由戏曲梅花奖得主齐爱云领衔的文艺小分队，为当地村民“精心烹制”一盘文化大餐。演出汇聚秦腔、舞蹈、独唱、魔术、杂技等多种艺术形式，赢得了现场观众的阵阵掌声。

据了解，在过去2017年里，陕西省文化厅组织文艺工作者组成演出小分队，奔赴全省56个贫困县（区）的镇村进行了百余场惠民演出，丰富了基层文化生活，有效发挥文艺作品对脱贫攻坚工作的激励引领作用。全省各级政府，通过购买演出服务，共组织一万五千场演出走基层、到农村，有效激励了全省各地特别是贫困地区干部群众脱贫攻坚工作干劲。

编辑： 王瑜

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
  • 了解陕西大事 关注陕西头条
  • 陕西本地最火图片社交APP

世相/发现

民生热线

视频

西安出台户籍新政2.0版 落户只要身份证毕业证

限行变常态化 西安逃离“堵”城前十位

DISCOVER SHAANXI

忒别忒

《无问西东》：18岁那年想好怎么度过一生了吗？

全景

专题