省文化厅助力脱贫攻坚 组织文艺小分队新春前后走基层

“新春文化进万家 助力脱贫奔小康”系列演出在1月20日正式启动。

西部网讯（记者 敬泽昊） 为落实党的十九大“不忘初心，牢记使命，决胜全面建设小康社会”的伟大目标，为陕西脱贫攻坚贡献文化力量。1月20日，“新春文化进万家 助力脱贫奔小康”系列惠民演出在宝鸡千阳县崔家头镇启动。在农历新春前后，由陕西省文化厅组建的文艺小分队，将在乌兰牧骑“红色文艺轻骑兵”精神的指引下，奔赴全省20个贫困县进行演出。

在当天的演出中，由戏曲梅花奖得主齐爱云领衔的文艺小分队，为当地村民“精心烹制”一盘文化大餐。演出汇聚秦腔、舞蹈、独唱、魔术、杂技等多种艺术形式，赢得了现场观众的阵阵掌声。

据了解，在过去2017年里，陕西省文化厅组织文艺工作者组成演出小分队，奔赴全省56个贫困县（区）的镇村进行了百余场惠民演出，丰富了基层文化生活，有效发挥文艺作品对脱贫攻坚工作的激励引领作用。全省各级政府，通过购买演出服务，共组织一万五千场演出走基层、到农村，有效激励了全省各地特别是贫困地区干部群众脱贫攻坚工作干劲。

编辑： 王瑜