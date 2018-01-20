就诊卡交医生卡内钱被转走，医院：涉事医生已停职。

就诊卡交医生卡内钱被转走，医院：涉事医生已停职。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 牛淳熙）大伙都知道，现在去医院就医，大多数医院都设立了一卡通————就诊卡。您恐怕想不到，这么一张存储现金，缴费用的就诊卡，还能被人动手脚。这不，有位女士就着了道。

就诊卡交医生 4000元竟不翼而飞

这张就诊卡是杨女士去年给孩子看牙时，在位于西安市东郊纺织城的西安医学院第二附属医院办理的。

杨女士：“看了五次牙，一共充了四次费，4500块钱。”

杨女士回忆，当时口腔科一位姓王的医生提出了一个奇怪的要求。

杨女士：“当时这个医生说是为了方便，让我把就诊卡放在他那里。我想着也很正常，就把就诊卡放在他那里。5月12号，最后一次看完，他就把这个卡还给我了。”

看完病离开医院，杨女士并未将卡里余款取出。直到去年九月，孩子牙齿再出问题。杨女士拿着就诊卡，来到这家医院。

杨女士：“等我挂号时，医院告知我，卡上只有一块钱。我就在想我后期给娃看牙充了那么多钱，我就没有取，怎么只剩一块钱了。”

杨女士通过医院收费处打出发票，结果大吃一惊。

杨女士：“只给我打出来500多块钱发票，剩下4000多块钱不翼而飞了。”

医院的说法更是让杨女士直冒冷汗。

杨女士：“医院说是在5月1日下午，人为分两次取走的。5月1号下午，我是正常上班期间，而且从4月底开始，除了我缴费期间，这个卡一直在王姓医生手里拿着。”

也就是说，卡上钱被取出时，卡就在这位王医生手中！

杨女士：“我当时怀疑这个钱是王姓医生取走的。我前前后后为这个事情，我跑医院不下十次了。”

医院方：钱系医生私下转走 目前已停职

多次交涉后，医院给出了处理结果。这位王姓医生发短信称钱已还回医院，而他的一位同事则发来短信，声称3000块钱已退还。如此看来，的确是这位王医生私自取了杨女士的钱。不过按照杨女士充卡记录看，另外一千元又去了哪里呢？医院财务科一位工作人员解答了杨女士的疑问。

财务科工作人员：“他是不是给你说这个要花1500元？他就给你交了五百。他肯定给你说，你把东西（就诊卡）放我这，放他（王医生）这他就把卡给你退了，他应该是当天白天退的，当天晚上就又办了。”

也就是说，这位王医生取光了杨女士所办的第一张就诊卡，又私自给杨女士办了一张新卡，在杨女士充卡3000元后，将钱再次取光。

西安医学院第二附属医院口腔科医生：“我都没想到他逮着一个人能坑两回，结果一问，还有钱呢，把我气得。”

医院上下都很气愤，可拨通这位王医生电话，人家却推了个干净。

杨女士：“我那四千多块钱去哪了？”

王医生：“我交回去了啊。我现在已经被开除了，有啥事情我也没办法解释了。”

口腔科门诊这个负责人也证实，事发后，王医生已经被开除。

西安医学院第二附属医院口腔科医生：“人，我给医院已经交了。”

记者：“开除了？”

西安医学院第二附属医院口腔科医生：“差不多。我给你说，就是因为这事才不敢（留他）。”

更让人想不通的是，杨女士还不是这位王医生手里唯一的受害者。

西安医学院第二附属医院口腔科医生：“这个事情之前我就已经觉得不对，就已经给医院交人了。”

记者：“还有别人的事，来找你对吧？”

西安医学院第二附属医院口腔科医生：“对。”

那这位王医生为何能如此轻而易举取走病患的钱？他究竟靠这样的手段，取了多少位患者的看病钱？又为何在事情败露之后，仅仅是被草草开除了事？医院并未给出解释。

编辑： 张娟