请老人当“宣传大使”，保健品营销又现新骗局。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 吴畇彤）治愈百病，蒙骗老年人。说起保健品，大伙首先想到的就是这些。而今天（1月20日），又有一位阿姨中了计，高价购买了保健品。

乔阿姨：“他们说你扮作宣传大使，给我们做宣传，给你奖励费百分之十，你要是交一千块钱，这个月一号交，下个月一号给你一千一。”

既轻松、又挣钱、还能当“宣传大使”，这样的好事怎么就会落在乔阿姨的身上呢？这事还要从半年前说起。

乔阿姨：“2017年5月的时候，我在外面闲转呢，走到（吉祥）商业街口的时候，有几个年轻人在发单子，说拿着我们的单子可以去领大米，我就去了。”

乔阿姨说，没想到去了之后对方真的给她发了大米，而且还免费听了养生讲座。随后就开始给她做工作，让交钱当宣传大使。

乔阿姨：“我是害怕被骗一直都没交钱，后来到了十月十六日，他们一直给我打电话，我就说试着交点钱吧，交了两千块钱。”

第二个月对方准时给她返还了两百块钱，还赠送了两瓶所谓的保健品。随后，事情又进一步发展了。

乔阿姨：“十一月二十日，他们免费带我们去长安区的一个园子里，让我们住了一夜，然后给我们开会说是珍奥核诺胶囊能治老年病，能延长寿命，我害怕我的病不好，我会死，然后我就跟风买了十五盒总共四十五瓶，花了一万五。”

可当乔阿姨把这些保健品买回家后。

乔阿姨：“我回来陆续吃了六七盒，我感觉自己什么病都没有好，还是照样生气，照样睡不着，然后我找他去退，他就是不给我退。”

随后，记者陪同乔阿姨赶到了位于吉祥村十字的这家君行健保健品公司。可能是由于没想到有记者突然出现，这里的工作人员显得很生气，直接把记者推出了门外。

五分钟后，自称负责人的男子赶回了店里。

男子：“我今天下午就给你解决。”

记者：“老板，你店里有资质没有？”

男子：“......”

下午两点，乔阿姨电话告诉记者，自己剩余的三十多瓶保健品店里已经给她退掉。随后，记者也将此事反映给了辖区的工商以及食药监部门。

编辑： 张娟