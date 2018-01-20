男友用女孩名字贷款后失联 女孩整天被催款电话折磨

男友用女孩名字贷款后失联。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 冯勇）昨天（1月19日）深夜，一名女孩向记者反映称，她想寻找一个男孩，而这个男孩是她交往半年的男朋友。
当记者见到小王时，小王说，她想找的是，不接自己电话的男朋友。
小王：“我跟他朋友介绍认识的。半年前，感觉他还可以，是我喜欢的类型。十二月份来我家，说要结婚，然后就来了。感觉他对这个感情很认真，但十二月中下旬，我联系不到他，发微信他也不回，打电话关机，要么呼叫转移，有时候电话通了不接。不知道什么原因，以前在一块感情还很好。”
以前天天见的男友，怎么突然不联系她了呢？小王说，男友失联的同时，一大堆催款电话让她明白了大概。
小王：“前段时间，外地电话给我打电话让还钱。之前他说他用我的手机操作的贷款平台，之前有过一段时间，他的手机有问题。我把我的手机借给他，他承认是他弄的。”
目前，从小王的手机上能看见，从九月开始，她的手机不断地给这个男孩转账。而据小王说，这些转账总共五万块左右，而这些她都不知情。
小王：“我现在想，他用我手机贷的款，给他微信转钱，转的都是小金额。他自己转的交易记录总共五十四笔，从九月底到十二月。”
不仅如此，现在小王和小王的家人都被催款电话折磨地快崩溃了。
小王：“每天不断打电话，给我家人打电话，让还钱，我现在都要崩溃了。”
小王的父亲：“这是咱自己的娃，我也是受害者，款不是娃贷的。”
小王拨打男友电话，是关机状态。记者用自己的手机拨打，也是一样的结果。
小王：“我现在希望他出来把钱还了，我觉得他就是个骗子。”
目前，小王的家人已经报警，那么这笔贷款背后到底有什么隐情呢？警方正在调查中。
编辑： 张娟
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